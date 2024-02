La protezione internazionale

1. I diversi tipi di protezione



Come scrive il sito csm.it, in attuazione di regolamentazioni dell’Unione Europea, il nostro sistema prevede tre figure di protezione: status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria.

L’eventuale non conformità alla normativa europea delle leggi di attuazione può essere sindacata in via pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Non si occupa di asilo la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) il quale articolo 3 vieta la tortura, nonché le pene e i trattamenti inumani o degradanti.

In questo modo la Corte di Strasburgo può inibire l’espulsione del richiedente asilo sino a quando l’esame della domanda di protezione non venga completato, oppure il suo rimpatrio in un Paese dove è a rischio concreto di tortura.

Lo status di rifugiato è relativo al cittadino straniero, il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale oppure opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese del quale ha la cittadinanza e non può o, a causa di questo timore, non si vuole avvalere della protezione di questo Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva in precedenza la dimora abituale per gli stessi motivi sopra scritti, e non può o, a causa di questo timore non vi vuole fare ritorno. Nell’ambito di queste forme di persecuzione, sono state ricomprese dalla casistica anche alcune specifiche ipotesi tra le quali la condizione degli omosessuali incriminati o a rischio di incriminazione perché nei loro Paesi gli atti omosessuali sono reato, la condizione delle donne a rischio di mutilazioni genitali femminili (Mgf), la condizione dei fedeli di pratiche religiose proibite.

La protezione sussidiaria è relativa al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei confronti del quale sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva pin precedenza la dimora abituale, correrebbe il rischio di subire un grave danno, come la condanna a morte o l’esecuzione della pena di morte, oppure la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, oppure, nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona che deriva da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato nella sua Nazione o internazionale.

La protezione umanitaria, che non è uno status, è prevista da leggi nazionali che attuano il suggerimento europeo di proteggere persone in stato di vulnerabilità, per le quali sussistano gravi motivi umanitari.

La casistica ha individuato alcune situazioni o condizioni personali tipiche tra le quali le ipotesi di minorenni non accompagnati, persone a rischio di epidemie nel proprio Paese, persone che provengono da paesi nei quali è in atto un conflitto armato non così grave da giustificare la protezione sussidiaria, richiedenti che, avendo in attesa della decisione sulla domanda avuto modo di inserirsi stabilmente nella società nazionale, non vanno sradicate dal contesto di vita.

Lo status di rifugiato è come tendenza permanente, mentre la protezione sussidiaria dura cinque anni rinnovabili.

Entrambi possono essere revocati per seri motivi, come ad esempio, commissione di reati gravi, oppure, per il miglioramento della situazione del Paese di origine.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari dura di solito due anni rinnovabili ed è rilasciato dal Questore, non dal Giudice o dall’Organo Amministrativo, che si limitano a dichiarare che ci sono le condizioni.