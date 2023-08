La nozione di “extraprofitto”: una panoramica

Cosa si intende per profitto “normale”? Di conseguenza, che cos’è un profitto “extra”? Cosa dice a tale proposito la Costituzione Italiana? A queste domande si cercherà di dare una risposta nel prosieguo dell’articolo. Per approfondire si consiglia: L’arricchimento ingiustificato

1. Inquadramento costituzionale del problema



“(…) Il fascismo è contro il socialismo che irrigidisce il movimento storico nella lotta di classe e ignora l’unità statale che le classi fonde in una sola realtà economica e morale; e analogamente, è contro il sindacalismo classista. Ma nell’orbita dello Stato ordinatore, le reali esigenze da cui trasse origine il movimento socialista e sindacalista, il fascismo le vuole riconosciute e le fa valere nel sistema corporativo degli interessi riconciliati nell’unità dello Stato“.

Il virgolettato è tratto dal testo “La dottrina del fascismo” del 1932, a cura di Giovanni Gentile, con brano scelto scritto da Benito Mussolini. Anche in reazione a questa proposta programmatica nacque l’attuale articolo 1 della Costituzione Italiana, il quale al suo primo comma recita che “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro“.

Si può leggere questa norma in combinato disposto con l’articolo 41 della Costituzione Italiana, che afferma:

“L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.“.

Dagli artt. 1 e 41 Cost. si deduce che:

Economia di mercato e stato sociale si integrano a vicenda;

L’attività economica privata è una forma di lavoro legittimata dalla Costituzione Italiana quale fondamento della Repubblica;

Il terzo comma dell’art. 41 Cost., stabilendo una riserva di legge, impone una disciplina ex ante generale e astratta volta ad assicurare il controllo sull’attività economica pubblica e privata. Ciò a differenza della tipica funzione di controllo amministrativo, che per definizione si esegue ex post sul singolo caso concreto.

