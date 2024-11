La legge di bilancio – Scheda di Diritto

La legge di bilancio rappresenta uno degli strumenti più importanti del sistema economico e finanziario italiano. Si tratta di un atto normativo annuale, previsto dall’articolo 81 della Costituzione, che disciplina l’allocazione delle risorse pubbliche e il finanziamento delle spese dello Stato per l’anno successivo. La sua approvazione è cruciale per il funzionamento delle istituzioni pubbliche e per il raggiungimento degli obiettivi economici prefissati dal governo.