La figura dell’oss e l’assistenza sociale

1. Il sistema integrato dell’assistenza

Il diritto all’assistenza sociale è previsto dall’art. 38 Cost., secondo cui “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”[1].

Il sistema dell’assistenza sociale è stato oggetto di un complesso processo di riforma[2] conclusosi con l’emanazione della legge n. 328 del 2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali[3].

In particolare, l’art. 1, comma 1, della citata legge n. 328 del 2000 dispone che “la Repubblica “assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”.

Allo Stato è attribuita la definizione degli obiettivi, dei servizi, delle priorità, delle modalità attuative e dei livelli essenziali, previsti espressamente nell’art. 22, comma 2[4]; alle Regioni, la definizione dei piani regionali, l’organizzazione dei servizi sul territorio; ai Comuni l’integrazione tra sistema sanitario e sociale attraverso i piani di zona, adottati di intesa con le ASL.

Tuttavia, la successiva riforma del Titolo V[5], solo un anno dopo la legge quadro, modifica radicalmente questo sistema, circoscrivendo la competenza statale alla sola definizione dei livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m.), priva lo Stato del potere di programmazione, attribuisce in via residuale la competenza in materia socioassistenziale alle Regioni, rendendo la legge n. 328 del 2000 una norma cedevole rispetto alle sopravvenienti normative regionali[6].

Allo Stato compete, altresì, la definizione e la ripartizione di diversi Fondi speciali, come il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo per le politiche della famiglia, il Fondo per le non autosufficienze, il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, il Fondo per le politiche giovanili, nonché l’erogazione di pensioni e assegni sociali ed indennità assistenziali varie per gli invalidi civili, sordi e ciechi civili[7].

Le Regioni disciplinano con proprie leggi, i principi, gli indirizzi, l’organizzazione e l’erogazione, tramite i comuni, dei seguenti beni e servizi sociali[8]:

– servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; assistenza domiciliare; strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali e centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

La Regione, oltre a ripartire i finanziamenti statali agli enti locali, programma nel Piano sociale gli obiettivi di settore.

Le prestazioni socio-sanitarie si distinguono, come indicato dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, in prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, erogate contestualmente ad interventi sociali, finalizzate al contenimento di esiti degenerativi, a carico dell’Azienda sanitaria locale; prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, finalizzate a sostenere la persona disabile o emarginata la cui condizione potrebbe avere esiti negativi sulla salute, a carico del Comune o del cittadino; prestazioni socio-sanitarie integrate per le aree materno infantile, disabili, anziani e non autosufficienti, dipendenze, patologie psichiatriche e da HIV, pazienti terminali, a carico delle ASL, garantite nell’allegato 1 C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA)[9].

Ai Comuni, che sono titolari della gestione, esercitata singolarmente o in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali, spetta la definizione del piano di zona, a cui partecipano soggetti istituzionali, terzo settore e, per gli interventi socio-sanitari, ASL, per individuare:

– la programmazione e la realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete; l’erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche; le autorizzazioni e gli accreditamenti degli enti erogatori e la vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica e privata.

Considerando quanto detto fino a qui, è importante evidenziare alcuni principi fondamentali per le professioni sanitarie:

– Coerenza: ricerca del bene altrui e del proprio bene tramite l’etica professionale; Responsabilità: occuparsi di chi è in difficoltà, Solidarietà: aiutare concretamente l’altro rendendolo consapevole delle proprie doti e della propria fragilità e l’Uguaglianza: creare, per ogni uomo, tutte le possibili opportunità che gli consentono la possibilità di esprimere la propria personalità e i propri desideri.

In questo modo, l’operatore deve essere in grado di:

– accogliere per intero la persona; ascoltare attentamente le vicende umane; scoprire l’unicità della persona che si ha di fronte, massima discrezione e disponibilità alla collaborazione.

In materia, tuttavia, occorre considerare che nei principi fondamentali[10] della legge n. 328 del 2000, è sancita all’art.1, comma 3, la sussidiarietà verticale già indicata nel decreto legislativo n. 112 del 1998, dove alla programmazione[11] e all’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali provvedono prima gli enti locali, poi le Regioni e infine lo Stato.

Mentre la suissidiarietà orizzontale[12] viene contemplata nei commi 4 e 5 dell’art.1 e consiste nel fatto che le istituzioni “riconoscono e agevolano il ruolo” dei soggetti del terzo settore operanti nella programmazione, organizzazione, gestione del sistema integrato dei servizi.

Inoltre, si ribadisce che alla “gestione e all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e realizzazione concertata degli interventi” i soggetti del terzo settore[13]. Dove il “nonché” indica che il terzo settore si aggiunge ai soggetti pubblici, non appare soggetto con parì dignità[14].

