L'antefatto: Tangentopoli La carta dei doveri del giornalista nacque subito dopo l'esplosione di Tangentopoli , quando le notizie sulle indagini relative a politici e manager arrivavano nelle redazioni a ritmo incessante. In quel periodo verificare le notizie, oltre a non essere mai stato definito esplicitamente come un obbligo dei giornalisti, era molto difficile proprio per i ritmi serrati. Fu un'epoca di grandi eccessi, ammessi dalla stessa categoria giornalistica, e di grandi dibattiti nelle redazioni sull'opportunità di pubblicare o meno, in un regime di concorrenza serrata, notizie non accuratamente verificate. Il caso esplose quando il deputato socialista Sergio Moroni e il Manager dell'ENI Gabriele Cagliari si suicidarono. A quel punto diversi esponenti del Parlamento , provenienti da ogni schieramento, presentarono alcune proposte di legge per mettere un freno alla pubblicazione delle notizie sulle indagini. Il deputato Giuseppe Gargani fu chiamato a scrivere una proposta di legge che riassumesse quelle presentate. La proposta Gargani Giuseppe Gargani propose di impedire la pubblicazione delle notizie sulle indagini. La tesi di partenza era semplice, un avviso di garanzia, filtrato attraverso i quotidiani e la televisione, faceva apparire l'indagato come di fatto indubitabilmente colpevole e, secondo Gargani , l'unico rimedio era evitare la pubblicazione. La proposta di legge incassò la reazione contraria dei giornalisti e di alcuni parlamentari, sino a un tentativo di mediazione che spostava il limite superato il quale fosse possibile pubblicare le notizie dalla sentenza alla fine delle indagini preliminari. Persino questa proposta incontrò perplessità anche in Parlamento . I motivi erano duplici, da un lato i dubbi sulla legittimità di una limitazione alla libertà di stampa, dall'altra la recente approvazione del codice di procedura penale , che estendeva la possibilità di cronaca sui procedimenti giudiziari. La risposta di Ordine e FNSI Alla proposta Gargani Ordine e FNSI risposero a muso duro, chiedendo che nessuna limitazione fosse posta alla libertà di cronaca ma anche che la categoria si potesse autogovernare. La FNSI , presieduta da Vittorio Roidi, e l'Ordine dei Giornalisti , guidato da Gianni Faustini, promossero alcune iniziative di studio sull'adozione di un codice deontologico . La stesura del documento fu affidata ai giornalisti Sandra Bonsanti e Angelo Agostini, che partirono dai codici interni in precedenza approvati da Il Sole 24 Ore , la Repubblica e RAI . Il testo, nella prima stesura, era pronto nella primavera del 1993 , e fu approvato definitivamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti l'8 luglio dello stesso anno. A quel punto il Parlamento , anche per effetto della crisi del governo Amato I, sostituito dal governo Ciampi, rinunciò a legiferare in materia.

2. I contenuti

Le premesse

La carta dei doveri del giornalista, che nella prima versione era un documento di dodici pagine, è un corpus di regole deontologiche che abbraccia gli aspetti dell’attività giornalistica.

Il documento si apre ricordando le basi giuridiche fondamentali della professione giornalistica: l’articolo 21 della Costituzione e l’articolo 2 della legge 3 febbraio 1963 n. 69 istitutiva dell’Ordine, specificando che:

La libertà d’informazione e di critica è un diritto insopprimibile e un dovere inderogabile del giornalista, limitato dalla verità sostanziale, dalle norme a tutela della personalità altrui, dalla lealtà e dalla buona fede.

Le notizie risultate errate devono essere rettificate.

I giornalisti sono tenuti a rispettare il segreto professionale se questo è richiesto dal carattere fiduciario delle fonti.

Sono anche tenuti a promuovere la collaborazione tra colleghi, la cooperazione tra giornalisti ed editori e la fiducia tra stampa e lettori.

Principi e doveri

Il testo è diviso in due capitoli, uno dedicato ai principi e uno ai dover, suddiviso in sette paragrafi.

Responsabilità del giornalista

Il documento sottolinea la responsabilità del giornalista, specificando che non può sottostare a interessi diversi e in potenziale conflitto con la sua libertà di coscienza.

Il giornalista è tenuto a rispettare direttive che provengano dalle gerarchie interne alla testata, purché queste non contraddicano la legge professionale, il contratto di lavoro giornalistico e la stessa Carta.

Il giornalista è tenuto ad evitare le discriminazioni per razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali e opinioni politiche.

In relazione alla privacy, il giornalista deve rispettare il diritto alla riservatezza di ciascuno, evitando la pubblicazione di informazioni personali se queste non sono di evidente interesse pubblico, fermo restando il dovere del giornalista di qualificarsi nella fase di raccolta delle notizie[2]. La Carta vieta di pubblicare il nome dei parenti dei protagonisti di fatti di cronaca o di consentirne l’identificazione, a meno che questo non sia di rilevante interesse pubblico. Per le vittime di violenza sessuale il divieto è più stringente ed è subordinato ad una richiesta dell’interessato, oltre che all’interesse collettivo.

Obbligo di rettifica e replica

La Carta riprende la definizione del diritto di rettifica dalla legge 69 del 1963, che lo configura come un diritto inviolabile del cittadino in caso di notizie errate, inesatte o ingiustamente lesive della personalità altrui.

Estende il diritto di rettifica oltre il dettato della legge: quando il giornalista scopre che le notizie pubblicate sono errate o inesatte la rettifica è un suo obbligo anche in assenza di una richiesta dell’interessato.

La Carta introduce anche il diritto di replica.

In presenza di accuse che possano danneggiare reputazione o dignità del protagonista, questi ha diritto alla pari opportunità di replica.

Quando lo stesso non è possibile il giornalista è tenuto a informarne i lettori.

Vieta al giornalista di dare notizia sull’esistenza di un avviso di garanzia prima che l’interessato ne sia stato informato.

Presunzione d’innocenza

La Carta introduce la presunzione d’innocenza prevista dal codice di procedura penale e

dall’ articolo 27 comma 2 della Costituzione che recita:

“L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”.

Il giornalista è tenuto a ricordarlo nei suoi articoli.

In caso di assoluzione di un imputato o di un inquisito, il giornalista deve sempre dare un appropriato rilievo alla notizia, anche prendendo spunto dalle notizie e dagli articoli pubblicati in precedenza.

Le fonti

La verifica delle fonti fa parte integrante della deontologia professionale.

La Carta definisce esplicitamente la relazione tra la lealtà e la buona fede del giornalista (parte costitutiva del suo bagaglio professionale) e il controllo dell’origine delle sue informazioni. L’obbligo, già implicitamente previsto dalla legge n. 69/1963 ed esplicitamente indicato dalla giurisprudenza, viene introdotto per la prima volta in un codice deontologico.

Sulla falsariga della legge istitutiva dell’Ordine, la Carta ribadisce l’obbligo alla riservatezza della fonte se questa lo richiede.

Negli altri casi la fonte dev’essere “trasparente”, vale a dire esplicitamente, anche se la notizia proviene da un’agenzia di stampa (la fonte neutrale per eccellenza).

Informazione e pubblicità

Richiamando il protocollo d’intesa fra giornalisti e operatori pubblicitari firmato nell’ aprile 1988, la Carta ribadisce che l’informazione debba essere sempre chiaramente distinta dalla pubblicità.

Le indicazioni, sulla pagina, che delimitano le due sezioni devono essere chiare e di immediata percezione.

Incompatibilità

Innovative sono anche le incompatibilità introdotte dalla Carta.

Richiamandosi al principio secondo il quale il giornalista non ha obbligo di rettifica e replica può subordinare la propria attività professionale a un interesse personale o a quello altrui, la Carta vieta la non pubblicazione di informazioni economiche o finanziarie per un tornaconto diretto o indiretto e la turbativa del mercato attraverso la diffusione di notizie.

In questo campo la Carta supera anche i reati di insider trading e aggiotaggio.

Il giornalista è tenuto a rifiutare possibili condizionamenti della credibilità personale, e di quella della categoria.

In altre parole è vietato accettare pagamenti, rimborsi spese, regali, viaggi gratuiti e offerte simili. La Carta vieta anche l’accettazione di incarichi che possano entrare in conflitto con l’attività professionale.

Ad esempio, non può prestare il proprio nome, la propria voce o la propria immagine per campagne pubblicitarie, a meno che queste non abbiano scopi benefici.

Minorenni e soggetti deboli

Sui diritti dei minorenni e dei soggetti deboli la Carta richiama la Convenzione sui diritti del bambino delle Nazioni Unite approvata dall’Assemblea e la Carta di Treviso.

Se il minorenne o il soggetto debole è in qualsiasi modo, come vittima, protagonista o testimone, al centro di un reato, è vietato diffonderne il nome o permetterne l’identificazione attraverso dettagli riservati.

La Carta obbliga anche a vigilare per evitare che le vicende relative a minorenni possano essere strumentalizzate da adulti, compresi i genitori, per le proprie finalità.