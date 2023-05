La diversità di procedimento di cui all’art. 270 c.p.p.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione



La Suprema Corte riteneva l’argomentazione appena esposta non meritevole di accoglimento.

In particolare, gli Ermellini addivenivano a siffatta conclusione sulla scorta delle seguenti considerazioni.

Si osservava, in via preliminare, che l’art. 270 c.p.p., comma 1, stabilisce, innanzitutto, il principio del divieto di utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in procedimenti diversi, salvo che qualora esse siano indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, rilevandosi al contempo che, a tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la valutazione della indispensabilità di tali risultati ai fini dell’accertamento per cui si procede e per i quali è previsto l’arresto in flagranza, non debba essere espressamente motivata dal giudice di merito, potendo essere compiuta anche implicitamente, mediante l’attribuzione agli elementi utilizzati di specifica rilevanza ai fini della decisione adottata (Sez. 3, n. 5821 del 18/01/2022).

Premesso ciò, si notava inoltre che, ai fini del divieto di utilizzazione in procedimenti diversi dei risultati di intercettazioni, previsto dall’art. 270 c.p.p., comma 1, la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale e ricollegata al dato dell’alterità del procedimento, in quanto instaurato in relazione ad una notizia di reato che derivi da un fatto storicamente diverso da quello oggetto di indagine (Sez. 6, n. 7320 del 19/01/2010).

Tal che se ne faceva conseguire come essa non possa essere ricollegata a dati puramente formali, come l’iscrizione della medesima notizia di reato da parte di due diversi uffici di procura (Sez.1, n. 29421 del 09/05/2006; Sez. 3, n. 348, del 13/11/2007; Sez. 5, n. 26693 dei 20/01/2015), tenuto conto altresì del fatto che, tra l’altro, il concetto di “diverso procedimento” non equivale a quello di diverso reato e in esso non rientrano quindi le indagini strettamente connesse e collegate, sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico, al reato in ordine al quale il mezzo di ricerca della prova è stato disposto (Sez. 6, n. 11472 del 02/12/2009).

Pertanto, secondo la Corte di legittimità, in modo del tutto condivisibile, le Sezioni Unite hanno affermato che, fuori dai casi in cui i risultati delle captazioni in procedimenti diversi in risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza, il divieto di cui all’art. 270 c.p.p. non opera con riferimento agli esiti relativi ai reati che risultino connessi, ex art. 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata “ab origine” disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 c.p.p. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019).

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini osservavano come

la Corte di appello di Cagliari avesse condiviso l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la nozione di “identico procedimento” -che evidentemente esclude l’operatività del divieto di utilizzazione previsto dall’art. 270 c.p.p. concernente procedimenti “diversi“, – prescinda da elementi formali, come il numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato, ma implichi una valutazione di tipo “sostanziale“, con la conseguenza che il procedimento è considerato identico quando tra il contenuto dell’originaria notizia di reato, alla base dell’autorizzazione, e quello dei reati per cui si procede, vi sia una stretta connessione sotto il profilo oggettivo, probatorio o finalistico, anche qualora le notizie di reato che vengono via via acquisite rientrino nella competenza territoriale di altra autorità giudiziaria.

Di conseguenza, alla stregua di codesto approdo ermeneutico, rilevava sempre la Suprema Corte nella decisione qui in commento, il giudice di merito, da un lato, aveva, pertanto, affermato che il divieto di utilizzabilità di cui all’art. 270 c.p.p., non fosse, nei caso di specie, operante, in quanto non vi era stata utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti distinti ed autonomi, ma nel medesimo, identico procedimento, che scaturisce dalla medesima notizia di reato e dalla medesima indagine, dall’altro, aveva quindi ritenuto, con motivazione (reputata) congrua ed esente da vizi logici, che si non tratti di utilizzazione di materiale probatorio appartenente a un procedimento diverso – soggetta al divieto di cui all’art. 270 c.p.p. – ma, ricorrendo ad una concezione sostanzialistica del concetto di “identità di procedimento“, che il procedimento fosse unico, in quanto scaturiva dalla medesima notizia di reato e in quanto concernente il medesimo traffico di stupefacenti.

Il ricorso era, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.