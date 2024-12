La condotta antisindacale – Scheda di Diritto

La condotta antisindacale si configura come un comportamento posto in essere dal datore di lavoro, dalla pubblica amministrazione o da un soggetto equiparabile, che limita o ostacola l’esercizio delle libertà e dei diritti sindacali, compromettendo il ruolo delle organizzazioni sindacali nella tutela dei lavoratori. Questo istituto trova la sua disciplina principale nell’ articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) .

Per configurare una condotta antisindacale devono essere presenti alcuni elementi essenziali:

L’articolo 28 prevede una tutela giudiziaria privilegiata per garantire una rapida rimozione della condotta antisindacale:

4. Condotte antisindacali nella Pubblica Amministrazione



Con il Decreto Legislativo n. 165/2001, che disciplina il lavoro pubblico, si applicano le medesime tutele previste per il settore privato. Tuttavia, specificità come la necessità di garantire servizi essenziali in caso di sciopero possono incidere sulla configurazione di condotte antisindacali nel settore pubblico.