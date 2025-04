La compensazione dei crediti – Scheda di Diritto

Secondo l’art. 1241 c.c., la compensazione si verifica quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra per debiti e crediti reciproci; in tal caso, i rispettivi debiti si estinguono per le quantità corrispondenti. La compensazione rappresenta quindi un modo di estinzione delle obbligazioni diverso dall’adempimento, basato sull’equivalenza delle reciproche pretese.​

2. Tipologie di compensazione di crediti



Il Codice Civile distingue tre forme principali di compensazione:



a) Compensazione legale

La compensazione legale opera automaticamente quando coesistono determinati requisiti:

Reciprocità : entrambe le parti devono essere contemporaneamente debitori e creditori l’una dell’altra.

: entrambe le parti devono essere contemporaneamente debitori e creditori l’una dell’altra. Omogeneità : i crediti devono avere per oggetto somme di denaro o quantità di cose fungibili dello stesso genere.​

: i crediti devono avere per oggetto somme di denaro o quantità di cose fungibili dello stesso genere.​ Liquidità : i crediti devono essere determinati nel loro ammontare.​

: i crediti devono essere determinati nel loro ammontare.​ Esigibilità: i crediti devono essere esigibili, ovvero non sottoposti a termine o condizione.​

Quando questi requisiti sono soddisfatti, la compensazione legale estingue i debiti fino alla concorrenza del loro ammontare, senza necessità di una dichiarazione delle parti o di un intervento giudiziale



b) Compensazione giudiziale

La compensazione giudiziale è dichiarata dal giudice quando uno dei crediti non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione. In tal caso, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente e può sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.​



c) Compensazione volontaria

La compensazione volontaria si basa su un accordo tra le parti, anche in assenza dei requisiti previsti per le altre forme di compensazione. Le parti possono convenire di estinguere reciprocamente i loro crediti e debiti, anche se non omogenei, liquidi o esigibili.​