La cittadinanza italiana – Scheda di Diritto

5. Procedura e tempistiche



La richiesta di cittadinanza per matrimonio o residenza si effettua tramite il portale del Ministero dell’Interno. Dal Decreto Sicurezza (D.L. 113/2018) convertito in Legge 132/2018, il termine per la definizione del procedimento è stato esteso da 24 a 48 mesi, per poi essere riportato a 36 mesi con il Decreto Immigrazione del 2020 (D.L. 130/2020).

La documentazione da allegare varia in base al tipo di richiesta, ma include generalmente: