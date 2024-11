La Camera di Commercio -Scheda di Diritto

La Camera di Commercio è un ente pubblico autonomo che svolge un ruolo cruciale nel supporto e nella regolazione delle attività economiche e imprenditoriali. In Italia, le Camere di Commercio rappresentano uno snodo fondamentale tra le imprese, la pubblica amministrazione e il mercato, con funzioni che spaziano dalla gestione del Registro delle Imprese all’offerta di servizi di consulenza per l’innovazione e l’internazionalizzazione.

1. Origini e inquadramento normativo della Camera di Commercio



Le Camere di Commercio italiane traggono origine dalla legge 580/1993, modificata dal d.lgs. 219/2016 nell’ambito della riforma Madia. Questa normativa ha riorganizzato le competenze e il funzionamento degli enti camerali, rendendoli più snelli ed efficienti, con l’obiettivo di ridurre i costi e migliorare i servizi per le imprese.

Le Camere di Commercio operano come enti pubblici autonomi con personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico). La loro struttura include organi rappresentativi delle categorie economiche, come il Consiglio camerale, la Giunta e il Presidente.