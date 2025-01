L’equo compenso – Scheda di Diritto

L’equo compenso rappresenta uno strumento di tutela economica per i professionisti, garantendo una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro svolto. Introdotto dal legislatore per contrastare il fenomeno dei contratti capestro, l’equo compenso mira a proteggere il libero professionista, spesso in una posizione di debolezza contrattuale rispetto al committente. La disciplina si è evoluta negli anni, acquisendo sempre maggiore rilevanza giuridica e sociale.

Il concetto di equo compenso ha trovato la sua prima definizione con la Legge n. 172/2017 , che introdusse il principio secondo cui il compenso pattuito tra il professionista e il cliente debba essere proporzionato alla prestazione resa, evitando squilibri contrattuali. Successivamente, il Decreto Legge n. 148/2017 ha esteso la portata della disciplina, applicandola anche ai rapporti con grandi committenti, come banche, assicurazioni e pubbliche amministrazioni. Con la Legge n. 49/2023 , il legislatore ha ulteriormente rafforzato la tutela del professionista, definendo criteri chiari per l’equo compenso e ampliando il perimetro dei soggetti coinvolti.

L’equo compenso è un corrispettivo adeguato alla qualità e quantità del lavoro svolto, valutato in base a parametri oggettivi, come:

In caso di controversie, il professionista può rivolgersi al giudice per chiedere la revisione del compenso. Il tribunale può:

Formazione consigliata in materia



Il Decreto correttivo al Codice dei contratti (D.Lgs. 209/2024) – Le novità per stazioni appaltanti e operatori economici

Scopri tutte le novità introdotte dal Decreto correttivo al Codice dei contratti: un approfondimento completo e operativo per stazioni appaltanti e operatori economici. Il corso esplora i temi chiave come le tutele lavoristiche, la qualificazione delle stazioni appaltanti, le procedure sotto soglia, l’equo compenso, le nuove regole sui consorzi e la revisione prezzi. Con un focus su aspetti pratici, il corso fornirà strumenti essenziali per affrontare le modifiche normative, migliorare l’efficienza delle gare e garantire conformità alle nuove disposizioni.

>>>Per info ed iscrizioni<<<