ISTUD Mentoring Day Area Legal: junior e senior si incontrano per scoprire le opportunità e le sfide future del settore. Scopri l’evento online del prossimo 20 gennaio 2021

Un evento per mettere in dialogo giovani laureati in Giurisprudenza e professionisti legali di aziende nazionali e multinazionali, studi e società di consulenza, attraverso colloqui one to one di orientamento alla carriera legale, organizzato dall’Area Management & Law di ISTUD Business School, la piu antica scuola di management italiana.

Un incontro online dove i futuri protagonisti del mondo legal potranno porre domande, chiedere consigli, scambiare idee con i Senior Legal Mentor coinvolti, per scoprire insieme opportunità, aree di crescita, competenze chiave per il futuro successo nel settore.

Questo è in sintesi l’evento online: “ISTUD Mentoring Day – LEGAL Edition”, alla sua prima edizione, che si terrà il prossimo 20 gennaio dalle 14.30 alle 16.30 in diretta sulla piattaforma zoom (registrazione gratuita, accesso libero fino a esaurimento posti disponibili).

Il ruolo del Legal Counsel sta cambiando. Servono risorse fresche e giovani con un solido background giuridico e la voglia di confrontarsi con il mondo delle aziende per guidare la trasformazione del domani. Mai come in questa fase le nuove generazioni possono dare il proprio contributo in termini di innovazione, energia, competenze digitali per la crescita della funzione e della professione a tutti i livelli. Allo stesso tempo in un momento altamente instabile in termini di crescita economica e opportunità lavorative, l’esperienza e la testimonianza diretta di affermati professionisti del comparto legal possono aiutare i giovani ad orientarsi e a muovere i primi passi nel mondo lavorativo in modo piu consapevole. Cogliendo tutte le opportunità possibili e scartando strade a basso ritorno.

L’evento seguirà queste regole: i partecipanti potranno prenotare fino a tre slot da mezz’ora ciascuno per presentare il proprio curriculum vitae ai Mentor. Da qui, raccoglieranno feedback e consigli sul come iniziare a costruire una carriera strutturata e dinamica all’interno del mondo delle aziende, degli studi legali e delle società di consulenza.

Hanno già confermato la propria partecipazione al Mentoring Day del 20 gennaio 2021 professionisti legal e delle risorse umane come Fabio Cangiano – General Counsel – Head of legal and corporate affairs, B&W Spig, Marilù Capparelli – Direttore Affari Legali, Tiziana Fiorella, Associate Partner, Rödl & Partner Italy, Carlo Gagliardi – Managing Partner Deloitte Legal, Deloitte Legal Italy, Luca Failla – Head of Employment & Benefit, Deloitte Legal Italy, Maria Meloni – Legal Angel, Gaia Silvi – Responsabile legale e societario, Anas International Enterprise, Fabio Tucci – Studio Notarile Morone, Paolo Vitaloni – Corporate M&A and PE Lawyer, Carnelutti Law Firm, e Andrea Fabris – HC Talent Strategy | Senior Associate, PwC.

Con questa iniziativa, ISTUD Business School vuole supportare, in coerenza alla propria mission, giovani talenti nel pianificare e progettare un percorso di carriera grazie al supporto dell’ampio network di aziende costruito nel corso dei suoi cinquant’anni di attività.

Il 2020 che ci siamo lasciati alle spalle ci ha dimostrato che grazie all’impiego di nuove tecnologie e competenze è possibile riuscire a lavorare con continuità. Secondo ISTUD Business School, questa consapevolezza può essere una spinta che aziende e organizzazioni possano sfruttare per continuare a crescere, selezionando nuovo personale in grado di operare nel contesto odierno.

Se vuoi ricevere indicazioni e consigli sui prossimi passi da compiere a livello di formazione o di scelta lavorativa, prenota subito la tua partecipazione.

Successivamente ISTUD Business School ti ricontatterà con il link dell’evento e per darti tutti i dettagli sulla giornata e fissare i tre slot a tua disposizione per confrontarti con i professionisti del proprio network.

ISTUD Mentoring Day – Legal Edition

20 gennaio 2021

Ore 14.30 – 16.30

Diretta ZOOM

Per prenotare all’evento i colloqui di mentoring è possibile registrarsi on line: https://www.istud.it/master/events/istud-mentoring-day-legal-edition/?utm_source=articolo-dirittoit

