Con la sentenza n. 31 depositata il 17 marzo 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze sulla legittimità degli articoli 33, 39 e 40 della legge n. 354/1975 in materia di isolamento disciplinare. I giudici fiorentini ritenevano che l’eventuale incostituzionalità delle norme potesse incidere sulla configurabilità della legittima difesa, almeno putativa, ovvero dell’esimente della particolare tenuità del fatto, verso un detenuto che aveva appiccato un incendio in cella durante il periodo di isolamento. La Consulta ha respinto la prospettazione, giudicandola implausibile sia sul piano della rilevanza sia su quello giuridico. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte Costituzionale – sentenza n. 31 depositata il 17-03-2026 69b944ff37f25.pdf 159 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Incendio in cella e ipotesi di legittima difesa

Le questioni originano nel procedimento penale a carico di un detenuto che, mentre si trovava sottoposto alla sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività comuni, e dunque in isolamento continuo, diurno e notturno, avrebbe incendiato materasso e suppellettili della cella. Secondo il Tribunale di Firenze, l’uomo avrebbe agito per sottrarsi alla condizione d’isolamento che riteneva insopportabile. Da tale premessa il giudice a quo deduceva che, ove la disciplina dell’isolamento fosse stata dichiarata incostituzionale, l’imputato avrebbe potuto beneficiare della legittima difesa, almeno putativa, oppure dell’esimente della particolare tenuità del fatto. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Norme impugnate e parametri costituzionali evocati

Il Tribunale ha contestato: l’art. 33, comma 1, lett. b), che prevede il regime di isolamento continuo per chi è escluso dalle attività comuni;

l’art. 39, che disciplina la sanzione, fissandone la durata massima in quindici giorni e subordinandola a certificazione medica;

in subordinata, l’art. 40, relativo alla competenza del consiglio di disciplina. Per la tesi del rimettente, tali disposizioni violerebbero gli artt. 3 (eguaglianza), 15 (libertà e segretezza delle comunicazioni), 27, terzo comma (finalità rieducativa), e 32 Cost. (diritto alla salute). Il giudice fiorentino riteneva sproporzionata la misura, potenzialmente lesiva della salute psicofisica del detenuto e incidente sulla sua capacità comunicativa, in quanto disposta da un organo amministrativo e non da un’autorità giudiziaria.

3. Rimedi giuridici alternativi e assenza di inevitabilità del pericolo

La Corte costituzionale ha definito implausibile la motivazione sulla rilevanza della questione, ritenendo non configurabile la legittima difesa. Per il collegio il detenuto avrebbe potuto evitare l’eventuale pericolo per la sua salute chiedendo: la revoca della sanzione al magistrato di sorveglianza,

al magistrato di sorveglianza, il ricovero in infermeria tramite intervento sanitario, senza necessità di appiccare il fuoco in cella. La Corte ha rammentato che l’ordinamento già prevede: check sanitari costanti,

una durata massima dell’isolamento (15 giorni),

la possibilità di colloqui con familiari, avvocato e personale sanitario,

la vigilanza del magistrato di sorveglianza, che può valutarne anche il merito. Per questo motivo non ricorre l’inevitabilità del pericolo, elemento essenziale della legittima difesa, né in forma putativa. L’errore dell’agente, infatti, deve fondarsi su elementi oggettivi, non sul mero stato d’animo.

4. La “particolare tenuità del fatto” non può derivare da una contestazione normativa

In via subordinata, il Tribunale sosteneva che l’illegittimità dell’isolamento avrebbe potuto attenuare il disvalore della condotta e condurre all’applicazione dell’art. 131-bis c.p.

La Corte non ha condiviso neppure tale ipotesi: il danno prodotto (incendio delle dotazioni della cella) rimane giuridicamente rilevante, e l’ordinamento già offre rimedi legali contro sanzioni ritenute ingiuste. Una reazione spontanea del detenuto, qualificata dalla Consulta come certamente antigiuridica, non può trasformarsi in causa di non punibilità.

5. L’inammissibilità quale garanzia di corretto perimetro del giudizio incidentale

Dalla sentenza n. 31/2026 emerge che le questioni devono essere non soltanto rilevanti, bensì pure fondate su una motivazione plausibile. Il collegamento ipotizzato dal Tribunale di Firenze tra il regime di isolamento disciplinare e le esimenti penali dell’imputato non ha superato il vaglio della Corte, che ha riaffermato la distinzione tra contestazione normativa, da svolgersi tramite gli strumenti previsti dal diritto penitenziario, e valutazione del comportamento individuale nel giudizio penale. La Consulta ha quindi concluso dichiarando inammissibili tutte le questioni proposte.

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