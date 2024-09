L’irregolarità e la sanatoria del ricorso amministrativo

1. Irregolarità e sanatoria del ricorso amministrativo: premessa



Com’è noto, all’interno della teoria generale dell’atto amministrativo, troviamo diverse patologie che possono inficiare l’attività della Pubblica Amministrazione. Tra queste è presente anche l’irregolarità.

La nozione conferma che questa:”consiste in una deviazione dell’atto amministrativo rispetto al modello legale tipico, ma tale difformità non comporta alcuna conseguenza sul regime giuridico dell’atto, che resta valido [1]“.

La dottrina maggioritaria ha sottolineato che questa si registra quando un negozio, pur non essendo illegittimo, si mostra non completamente conforme al modello di riferimento. Minime anomalie o lievi discordanze sono gli elementi che ne caratterizzano la divergenza dallo schema legale tipico.

I principi che confermano la materia sembrano attenersi a due differenti profili: il primo dettato dall’innocuità del vizio che non tocca la validità dell’atto, ed il secondo dato dal raggiungimento dello scopo da parte dello stesso.

Storicamente, è bene osservare come l’irregolarità è stata messa a fuoco dalla giurisprudenza che, nel corso del tempo, ha fotografato ed individuato empiricamente tutte quelle fattispecie:”nelle quali la violazione della norme non comporta conseguenze nella valutazione degli interessi, o nella cura dell’interesse concreto, o nella tutela di situazioni giuridiche soggettive altrui [2]“.

Gli studi in materia hanno evidenziato che: ”si tratta della violazione di regole formali sulla corretta redazione dell’atto, come quelle sulle forme rituali per l’intestazione dell’atto, ovvero la data qualora sia comunque desumibile in maniera certa da altri elementi, ovvero la sottoscrizione che, seppur non decifrabile comunque renda possibile la riferibilità dell’atto a chi ne pare essere l’autore. Nella medesima figura va ricondotta anche l’omessa indicazione del responsabile del procedimento [3]“.

In conseguenze di ciò, gli studi sull’argomento sottolineano che :” l’irregolarità è sempre sanabile e non è causa di annullamento giurisdizionale del provvedimento che ne sia colpito [4]“.