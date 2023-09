Intelligenza Artificiale generativa: come gli avvocati possono sfruttarla

La Commissione Nuove Tecnologie dell’Ordine degli Avvocati Europei (Fédération des Barreaux d’Europe) ha predisposto le linee guida per l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa da parte degli avvocati europei (“Gli avvocati europei nell’era di ChatGPT: Linee guida su come gli avvocati dovrebbero sfruttare le opportunità offerte dai grandi modelli linguistici e dall’intelligenza artificiale generativa”). In essa, di cui abbiamo già parlato in questo articolo , vengono elencati sette principi fondamentali per garantire l’uso etico degli strumenti di intelligenza artificiale generativa negli studi legali. Ormai di intelligenza artificiale, dei suoi mille usi e degli altrettanti problemi che essa porta con sé, si parla di continuo. Siamo tutti consapevoli delle opportunità, ma anche dei rischi che questa tecnologia, come tutte le innovazioni dirompenti prima di lei, porta con sé, e se da un lato ci affascina, dall’altro ci fa paura. Un timore costante, in qualsiasi campo ci si addentri, è quello di perdere il lavoro, sostituiti proprio dall’algoritmo della macchina ed è un timore che non risparmia nemmeno gli avvocati. Vediamo insieme quali sono i sette principi stabiliti dalla Commissione, come si pongono in relazione al nostro codice deontologico e in che modo gli avvocati possono utilizzare l’intelligenza artificiale…in modo per l’appunto intelligente!

Il primo principio, che enfatizza la necessità di comprendere la tecnologia dell’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI), è congruente con il nostro codice deontologico. Gli avvocati sono tenuti a mantenere una conoscenza aggiornata delle tecnologie pertinenti per svolgere il loro lavoro in modo efficace. La GenAI può essere uno strumento potente per migliorare la ricerca legale e l’analisi dei casi, ma solo quando ne viene compreso appieno il funzionamento. Del resto, anche i legali non sono e non possono essere immuni dall’avanzamento tecnologico. Quando entrò in vigore il PCT la vecchia guardia dell’avvocatura insorse come un sol uomo, oggi nemmeno il più recalcitrante dei nostalgici può dire di sentire la mancanza delle code in cancelleria per il deposito di un atto.

Il secondo principio richiama l’attenzione sulla necessità di riconoscere i limiti dell’IA generativa e considerare il contesto in cui viene utilizzata. Questo aspetto è cruciale in quanto l’IA può avere limitazioni e non deve sostituire il giudizio umano nell’ambito legale . Il codice deontologico sottolinea la responsabilità dell’avvocato nell’agire nell’interesse migliore del cliente, e questo richiede una valutazione critica del contesto in cui si applica la GenAI. Peraltro, anche in questo caso, niente di (così) nuovo sotto il sole. Alzi la mano chi almeno una volta nella vita non ha chiesto una consulenza a “avvocato Google” per trovare proprio la sentenza che faceva al caso suo…

7. Informare i Clienti e Assumersi la Responsabilità



Il settimo principio, che richiede di informare i clienti e di assumersi la responsabilità, richiama l’attenzione sulla trasparenza e la responsabilità dell’avvocato anche nell’uso dell’IA generativa. Gli avvocati devono informare i clienti sull’uso di questa tecnologia e garantire che sia utilizzata in modo etico e responsabile.

Fatte queste premesse, che peraltro traslano alla nuova tecnologia i principi etici e deontologici ai quali già l’avvocato deve o dovrebbe attenersi, la domanda rimane: è proprio vero che gli algoritmi di intelligenza artificiale sono destinati a sostituire in tutto e per tutto l’apporto umano dei legali? Saremo licenziati in massa dai robot? Oppure esiste un modo in cui gli avvocati possono utilizzare l’Intelligenza Artificiale Generativa in modo etico e responsabile nel loro lavoro?

Vediamo cinque modi in cui i vari strumenti di IA possono aiutare anche le menti legali più brillanti semplificando il loro lavoro ed allo stesso tempo mantenendo il fondamentale apporto umano.

Ricerca Legale Avanzata: L’IA generativa può aiutare gli avvocati a eseguire ricerche legali più rapide ed efficaci, analizzando vasti database giuridici e restituendo informazioni pertinenti in modo rapido. Generazione di Documenti Legali: L’IA può generare bozze di documenti legali, come contratti o ricorsi, in base ai dati forniti dall’avvocato. Questo può risparmiare tempo e ridurre il rischio di errori umani. Automatizzazione dei Compiti Ripetitivi: L’IA può automatizzare compiti ripetitivi e routinari, consentendo agli avvocati di concentrarsi su attività più complesse e creative (una volta impostato un template per un atto standard, ad esempio un ricorso per decreto ingiuntivo nel caso di recuperi crediti massivi, l’algoritmo può rendere tutto più rapido ed efficiente). Analisi dei Precedenti Giuridici: Gli algoritmi di IA possono analizzare grandi quantità di casi giuridici precedenti per identificare tendenze e giurisprudenze rilevanti. Supporto nella Pianificazione Strategica: L’IA può fornire analisi dei dati per supportare la pianificazione strategica dei casi legali, aiutando gli avvocati a prendere decisioni informate.

Tuttavia, è importante notare che l’IA non può sostituire completamente il ruolo degli avvocati. L’IA può essere uno strumento potente per migliorare l’efficienza e l’accuratezza del lavoro legale, ma il giudizio umano, la comprensione del contesto e la capacità di interpretare la legge rimangono essenziali e ad esclusivo appannaggio dell’essere umano.

Gli avvocati svolgono ruoli complessi che richiedono, tra l’altro, una forte dose di empatia e interpretazione della legge in contesti ogni volta diversi. L’intelligenza artificiale potrà essere una nostra valida alleata, ma è difficile che arrivi a replicare appieno queste abilità umane.

Nel futuro, è probabile che l’IA continuerà a evolversi e a svolgere un ruolo sempre più importante nell’ambito legale, ma gli avvocati manterranno un ruolo cruciale nella consulenza legale e nella rappresentanza dei clienti.

Insomma, per il momento pare che tutti noi possiamo tirare un sospiro di sollievo: l’algoritmo non arriva per rubarci il lavoro, ma semmai per semplificarcelo, se solo saremo capaci di cavalcare l’onda del cambiamento anziché limitarci a contrastarla.