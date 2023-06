Regolamento UE Intelligenza artificiale: ok dal Parlamento

Il Regolamento UE per l’Intelligenza artificiale, intervento avanguardistico nel suo genere, entra nell’ultima fase dell’approvazione con il sì del Parlamento, con 499 voti a favore, 28 contrari e 93 astensioni, del 14 giugno scorso. Il Regolamento deve ora passare attraverso la negoziazione con i Paesi membri e la Commissione UE.

1. L’approccio risk-based e le Intelligenze Artificiali

L’Unione Europea ha concepito questo regolamento come primo tentativo di dare un quadro giuridico alle AI, al loro utilizzo e alla responsabilità per i loro eventuali rischi. Come per tutti gli altri interventi sulla cybersicurezza (come ad esempio la direttiva NIS e il GDPR), l’UE utilizza un approccio risk-based, dove i fornitori stessi e coloro che impiegano l’Intelligenza artificiale dovranno adeguare il proprio sistema a obblighi diversi a seconda del livello di rischio che l’IA può generare. L’obiettivo è quello di promuovere un uso dell’intelligenza artificiale affidabile (con meno rischi possibili) e incentrato sull’essere umano e sulla tutela di salute, sicurezza, diritti fondamentali e democrazia.

Inoltre, le AI sviluppate in Unione Europea dovrebbero essere conformi a normative e principi dell’Unione. Sono state incluse tra le applicazioni “ad alto rischio” in quest’ottica anche i sistemi utilizzati per influenzare gli elettori e l’esito delle elezioni e i sistemi di raccomandazione utilizzati dalle piattaforme di social media. Inoltre, i sistemi di AI generativa, (per intenderci, quelle che generano testi o immagini, come ChatGPT) dovranno dichiarare come è stato generato il contenuto.

2. Il dibattito sul riconoscimento facciale e sull’AI alle frontiere

È stato bocciato dal Parlamento l’emendamento del PPE (Partito Popolare Europeo, area di centro-destra) che chiedeva di inserire nell’AI Act alcune eccezioni per permettere l’uso di telecamere di riconoscimento facciale nelle strade e ai confini dell’Ue per motivi di sicurezza nazionale o nei casi di minori scomparsi.

È stato infatti vietato per le AI qualunque uso intrusivo e discriminatorio, come: Identificazione biometrica remota “in tempo reale” e “a posteriori” in spazi accessibili al pubblico

remota “in tempo reale” e “a posteriori” in spazi accessibili al pubblico Sistemi di categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili (ad esempio genere, razza, etnia, cittadinanza, religione, orientamento politico)

basati su caratteristiche sensibili (ad esempio genere, razza, etnia, cittadinanza, religione, orientamento politico) Sistemi di polizia predittiva (basati su profilazione, ubicazione o comportamenti criminali passati);

(basati su profilazione, ubicazione o comportamenti criminali passati); Sistemi di riconoscimento delle emozioni utilizzati dalle forze dell’ordine, nella gestione delle frontiere, nel luogo di lavoro e negli istituti d’istruzione

Estrazione non mirata di dati biometrici da Internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso per creare database di riconoscimento facciale

3. Le prossime negoziazioni

Secondo il Sole 24 Ore, il testo “si può considerare abbastanza consolidato; le aree di modifica saranno poche e riguardano quasi solo il riconoscimento facciale, dove c’è intenso dibattito sulle eventuali eccezioni al ban.”

4. Conclusioni

Rimane da vedere solo quindi come andranno le negoziazioni, ma sembra che questa nuova regolamentazione nasca sotto i migliori auspici, al punto che, come riportato dal Sole 24 ore, la Presidente del Parlamento Roberta Metsola ha voluto ringraziare i parlamentari “per aver trovato un approccio equilibrato e incentrato sull’uomo alla prima legislazione al mondo sull’AI Act, che senza dubbio definirà lo standard globale per gli anni a venire.” Metsola ha poi aggiunto che: “Andando avanti, avremo bisogno di confini e limiti chiari e costanti per l’intelligenza artificiale. E qui c’è una cosa su cui non scenderemo a compromessi. Ogni volta che la tecnologia avanza, deve andare di pari passo con i nostri diritti fondamentali e valori democratici”

