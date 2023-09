Linee guida della Commissione Nuove Tecnologie sull’AI generativa

FORMATO CARTACEO

Che cos’è esattamente l’Intelligenza Artificiale (AI)? Che cosa è in grado di fare già oggi per il business? Quali applicazioni AI possono creare valore per la mia attività? Con quali progetti e come posso iniziare a utilizzare l’AI in azienda? Sono domande che oggi ogni leader aziendale si deve porre; fornire una guida che aiuti a rispondere è lo scopo che si propone questo libro. Nella prima parte vengono presentate le principali tecnologie AI (Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, Computer Vision, Robotics) mettendone in evidenza, in particolare, le applicazioni in ambito aziendale in diversi settori. La seconda parte si concentra sullo sviluppo di una strategia AI per il vantaggio competitivo, proponendo un modello di analisi, l’AI Business Canvas, originale e pronto per l’uso. Claudio GiontiDigital Innovation Manger con vent’anni di esperienza. Ha conseguito la certificazione in Artificial Intelligence Strategy presso la Sloan School of Management del MIT e opera come consulente e docente di Digital e AI strategy.Francesco Tissoniè docente presso l’Università degli Studi di Milano e la Business School del Sole24Ore. Di formazione multidisciplinare, la sua attività lavorativa spazia dall’insegnamento alle consulenze in progetti digitali sia in ambito culturale sia in ambito Business.

Francesco Tissoni, Claudio Gionti | Maggioli Editore 2021