La considerazione del cost sharing nel periodo d'imposta

Inerenza dei costi da cost sharing agreement da valutare per ogni periodo d’imposta

In tema di “cost sharing agreement” non è configurabile il vincolo del giudicato esterno su altre annualità poiché i requisiti che determinano l’inerenza sono suscettibili di variare di anno in anno, e ciò anche se il sostenimento dei costi dipende da un accordo pluriennale.

Decisione: Sentenza n. 25566/2017 Cassazione Civile – Sezione V

Massima: In materia fiscale, dove vige l’autonomia di ciascun periodo di imposta, “la sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l’entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d’imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d’imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un’altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni”; l’efficacia vincolante del giudicato opera per periodi di imposta diversi da quello oggetto della controversia in cui il giudicato si è formato solo se lo stesso concerne elementi che, una volta accertati, sono per loro natura immutabili in relazione alla sussistenza del presupposto dell’imposta, quali elementi che, per le loro caratteristiche, sono strutturalmente ed ontologicamente idonei a produrre i loro effetti su più periodi.

L’inerenza è una mera relazione tra la spesa e l’attività dell’impresa, e presuppone una valutazione per la quale i requisiti che la determinano sono suscettibili, per loro natura, di variare di anno in anno. Un costo può avere le caratteristiche che lo rendono inerente in riferimento ad una annualità, ma potrebbe non avere le stesse caratteristiche in una annualità diversa.

Osservazioni Nel caso esaminato, si trattava di costi per servizi resi dalla casa madre alla partecipata italiana per la gestione e implementazione del portale relatiivo alla telefonia mobile: in pirmo grado la Commissione Tributaria Provinciale annullava l’accertamento, ma a seguito dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale confermava l’accertamento. L’oggetto del giudicato di cui la società invoca l’efficacia espansiva è il riconoscimento, come deducibili in quanto inerenti, delle spese ripartite in base al «cost sha ring agreement», già riconosciute deducibili per un precedente periodo d’imposta. Ma la Suprema Corte afferma che i requisiti che determinano l’inerenza sono suscettibili di variare di anno in anno.

