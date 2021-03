Indennità Covid 1000 euro Decreto Ristori

La domanda di indennità Covid-19, prevista dal Decreto Ristori, può essere presentata all’INPS.

Il termine è di 20 giorni, decorrenti dal 19 febbraio 2021 ovvero dalla data di notifica della reiezione.

L’utente può inviare la documentazione in due modi:

attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro”, per il tramite dell’apposita funzionalità che provvede a esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame;

tramite la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Soggetti interessati, indennità Covid

Gli artt. 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “Decreto Ristori”), convertito con modificazioni in L. n. 176/2020, prevedono,in favore delle seguenti categorie:

lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli

stabilimenti termali;

lavoratori intermittenti;

lavoratori autonomi occasionali;

lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;

lavoratori dello spettacolo;

lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Quando non è necessaria la domanda

Da notare che tutti i lavoratori appartenenti alle categorie sopra elencate, che hanno già fruito dell’indennità onnicomprensiva di cui all’art. 9 del D.L. n. 104/2020 14 agosto 2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, non hanno dovuto presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell’indennità onnicomprensiva-bis.

Indennità Covid 1000 euro: come richiedere il riesame delle domande

Il termine, da considerarsi non perentorio, per proporre riesame è di 20 giorni, decorrenti dal 19 febbraio 2021 ovvero dalla data di notifica della reiezione, se successiva, per consentire l’eventuale supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi respinta.

Per tutte le “reiezione forti”, il richiedente, avverso tali provvedimenti di reiezione, può proporre azione giudiziaria.

