In tema di palinsesto aperto

1. Nell’ambito delle scommesse cosa è il palinsesto aperto?

Una definizione sintetica aiuterà a capire meglio il punto controverso: una scommessa può dirsi a “palinsesto aperto” quando lo scommettitore, nel momento in cui effettua la sua giocata, è consapevole del risultato finale dell’evento (su cui scommette) per essersi questo ormai concluso ovvero già verificato.

La materia, invero, rappresenta un formidabile laboratorio di esegesi delle fonti in cui ai temi tradizionali (della natura giuridica della scommessa, dell’alea e della nullità del contratto) si affiancano quelli, più moderni, legati allo sviluppo, e al diffondersi senza freni, delle nuove tecnologie informatiche e dell’internet

2. Tipologia dell’accadimento?

Nel contesto delle scommesse può accadere che su di un evento (solitamente sportivo) svoltosi in zone del modo in cui si abbia un differente fuso orario, e già concluso, siano raccolte le scommesse in conseguenza, da un lato, di un atteggiamento sicuramente non corretto dello scommettitore e, dall’altro, di un malfunzionamento del sistema informatico

3. La giurisprudenza si è pronunciata in tema?

Quattro pronunce – Trib. Nola, Sez. I, 4 luglio 2020, ord.; Trib. Napoli Nord., Sez. II, 14 luglio 2020, n. 1562; App. Trieste, Sez. I, 22 luglio 2020, n. 333 – rese in materia di scommesse a “palinsesto aperto” permettono di fare chiarezza su un tema di particolare interesse

4. È un caso quindi di nullità con relativa condanna alle spese?

In tale ipotesi ricorre la nullità contrattuale cui si deve aggiungere la condanna alle spese. È incontrovertibile, invero, il dettato dell’art. 92, comma 2, c.p.c. secondo cui la compensazione delle spese di lite, oltre che nel caso della soccombenza reciproca, è prevista soltanto “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.

