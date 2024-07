L’imputato che non si informa sul processo si sottrae alla conoscenza?

Il presente formulario, aggiornato al D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (cd. correttivo Cartabia), rappresenta un valido strumento operativo di ausilio per l’Avvocato penalista, oltre che per i Giudici di pace o per gli aspiranti Avvocati, mettendo a loro disposizione tutti gli schemi degli atti difensivi contemplati dal codice di procedura penale, contestualizzati con il relativo quadro normativo di riferimento e corredati dalle più significative pronunce della Corte di Cassazione, oltre che dai più opportuni suggerimenti per una loro migliore redazione.La struttura del volume, divisa per sezioni seguendo sostanzialmente l’impianto del codice di procedura penale, consente la rapida individuazione degli atti correlati alle diverse fasi processuali: Giurisdizione e competenza – Giudice – Pubblico ministero – Parte civile – Responsabile civile – Civilmente obbligato – Persona offesa – Enti e associazioni – Difensore – Gli atti – Le notificazioni – Le prove – Misure cautelari personali – Riparazione per ingiusta detenzione – Misure cautelari reali – Arresto in flagranza e fermo – Indagini difensive e investigazioni difensive – Incidente probatorio – Chiusura delle indagini – Udienza preliminare – Procedimenti speciali – Giudizio – Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica – Appello – Ricorso per cassazione – Revisione – Riparazione per errore giudiziario – Esecuzione – Rapporti giurisdizionali con le autorità straniere.Specifiche sezioni, infine, sono state dedicate al Patrocinio a spese dello stato, alle Misure cautelari nei confronti degli enti (D.Lgs. n. 231 del 2001) ed al Processo penale davanti al Giudice di pace (D.Lgs. n. 274 del 2000).L’opera è corredata da un’utilissima appendice, contenente schemi riepilogativi e riferimenti normativi in grado di rendere maggiormente agevole l’attività del legale.Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione



Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di giudizio in assenza, la mancanza di diligenza dell’imputato nel tenersi informato della celebrazione del processo a proprio carico, dopo l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio effettuata al momento dell’arresto, non integra automaticamente la “volontaria sottrazione alla conoscenza del processo” e non fonda alcuna – non consentita – presunzione di conoscenza della “vocatio in iudicium”, la quale deve essere accertata dal giudice in positivo al fine di procedere in assenza, quale conoscenza effettiva, senza inversione del relativo onere probatorio (Sez. 6, Sentenza n. 34523 del 11/05/2023).

Ebbene, per gli Ermellini, a fronte del fatto che, nel caso in esame, era stato accertato come il ricorrente non avesse avuto contezza del giudizio pendente a suo carico, come riconosciuto anche dalla Corte di merito, ma a dispetto di quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, non ricorrevano i profili di colpa individuati dai giudici di seconde cure, così come non risultava che il condannato avesse posto in essere condotte tese a sottrarsi al processo e non fosse mai stato ricercato nel suo paese di origine o di residenza, poiché tutte le notifiche degli atti del procedimento erano state eseguite presso il difensore di ufficio che non aveva mai avuto contatti con il suo cliente, tenuto conto altresì del fatto che l’elezione di domicilio presso il difensore di ufficio risaliva alla fase delle indagini preliminari e nessuna vocatio in iudicium erastata tentata nei confronti dell’imputato, che non aveva mai avuto contezza del giudizio pendente a suo carico, era rilevata la nullità della dichiarazione di assenza dell’imputato perché carente sotto il profilo della verifica del necessario presupposto dell’accertamento della conoscenza del processo e della colpevole volontaria sottrazione a detta conoscenza da parte dell’imputato.

Il provvedimento impugnato, quindi, era annullato e si procedeva contestualmente alla revoca della sentenza emessa dal Tribunale di Civitavecchia e citata in precedenza, nonché alla sospensione dell’esecuzione e alla trasmissione degli atti al Tribunale di Civitavecchia per l’ulteriore corso.