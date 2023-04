Importo non giustificato in locazione ad uso diverso

1. La vicenda



Una società stipulava un contratto di locazione per un immobile commerciale, contratto che conteneva una clausola secondo cui la conduttrice si impegnava al versamento di un indennizzo di 50 mila euro in aggiunta al canone, come contributo per la consegna del bene libero da vincoli di occupazione di terzi e fee di ingresso. Successivamente la stessa società, con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., si rivolgeva al Tribunale chiedendo, previo accertamento della nullità per assenza di causa della sopra detta clausola del contratto, la condanna del locatore alla restituzione in proprio favore dell’importo già versato (di 42.700,00 euro), nonché una riduzione del canone di locazione in ragione dell’emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19. Secondo il Tribunale – che dava ragione alla conduttrice – la “consegna dell’immobile libero da vincoli di occupazione di terzi” si doveva considerare un’obbligazione già ricompresa in quelle dettate a carico del locatore ex art. 1575 c. 1 n. 3 c.c. ed ex art. 1585 c. 1 c.c., con la conseguenza che essa non poteva ritenersi causa sottesa all’obbligo del versamento dell’ulteriore corrispettivo indicato nella clausola in contestazione. Il locatore, però, proponeva appello insistendo sulla validità giuridica della clausola contestata. In particolare sosteneva che le ragioni economiche giustificative di tale corrispettivo erano da individuarsi nella fornitura dell’arredamento e locali in perfetto ordine per poter esercitare l’attività commerciale di vendita pubblico con immediatezza e senza ulteriori costi aggiuntivi. In ogni caso sottolineava, tra l’altro, la riconducibilità del fee di ingresso alla volontà negoziale delle parti formatasi al momento della conclusione per iscritto del contratto di locazione commerciale registrato.