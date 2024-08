L’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro

L’intelligenza artificiale (IA) è una delle innovazioni tecnologiche più influenti del nostro tempo, con il potenziale di rivoluzionare diversi aspetti della nostra vita quotidiana e professionale. L’IA sta trasformando il modo in cui lavoriamo, automatizzando compiti ripetitivi, migliorando l’efficienza operativa e aprendo nuove frontiere di possibilità. Tuttavia, questa trasformazione porta con sé una serie di preoccupazioni e interrogativi: quali saranno gli effetti reali sull’occupazione? Le previsioni apocalittiche di una massiccia perdita di posti di lavoro si avvereranno, o l’IA genererà nuove opportunità che compenseranno queste perdite? Questo articolo si propone di esaminare le previsioni e gli effetti reali dell’IA sull’occupazione, analizzando i settori più colpiti e le nuove opportunità di lavoro che stanno emergendo.



Per approfondimenti si consiglia il seguente volume, il quale racconta un quadro unitario a giuristi, avvocati, praticanti e studenti relativo agli aspetti che interessano la Professione: Intelligenza artificiale – essere avvocati nell’era di ChatGPT

1. Intelligenza artificiale e mercato del lavoro: previsioni e realtà

Le previsioni sull’impatto dell’IA sul mercato del lavoro variano notevolmente. Uno studio di McKinsey del 2017 stimava che entro il 2030 l’automazione potrebbe eliminare fino a 800 milioni di posti di lavoro a livello globale. Tuttavia, lo stesso studio suggeriva anche che l’IA potrebbe creare circa 555 milioni di nuovi posti di lavoro, compensando parzialmente le perdite. Un altro report del World Economic Forum del 2020 prevede che l’IA eliminerà 85 milioni di posti di lavoro entro il 2025, ma ne creerà 97 milioni di nuovi. Queste cifre sottolineano la natura ambivalente dell’impatto dell’IA: da un lato, la potenziale eliminazione di milioni di posti di lavoro; dall’altro, la creazione di nuove opportunità in settori emergenti.

In realtà, l’IA sta già trasformando il mercato del lavoro. Ad esempio, il settore dell’assistenza clienti sta vedendo un aumento dell’uso di chatbot e assistenti virtuali, riducendo la necessità di operatori umani per gestire richieste di routine. Al contempo, cresce la domanda di specialisti in IA per sviluppare e mantenere questi sistemi. La sfida principale è la riqualificazione della forza lavoro e l’adattamento ai nuovi ruoli che l’IA sta creando.

2. Settori più colpiti

1. Manifatturiero: l’automazione industriale e i robot intelligenti stanno sostituendo molte mansioni manuali. Le fabbriche stanno adottando sempre più spesso sistemi automatizzati per migliorare l’efficienza e ridurre i costi. Ad esempio, nelle linee di assemblaggio automobilistico, robot avanzati svolgono compiti di saldatura e montaggio con precisione e velocità superiori rispetto agli operai umani.

2. Servizi finanziari: le tecnologie di IA, come il machine learning, stanno rivoluzionando il settore finanziario. I robot advisor, ad esempio, offrono consulenze finanziarie automatizzate, riducendo la necessità di consulenti umani. Algoritmi di trading automatico gestiscono investimenti e transazioni, spesso con risultati più efficienti e privi di errori umani.

3. Sanità: sebbene l’IA stia migliorando l’efficienza in molti settori della sanità, come la diagnostica e la gestione dei dati, essa non sostituirà completamente il personale medico. Tuttavia, le mansioni amministrative e di supporto sono quelle più a rischio. Sistemi di intelligenza artificiale stanno già aiutando nella diagnosi precoce di malattie attraverso l’analisi di immagini mediche e dati clinici.

4. Logistica e trasporti: i veicoli autonomi e i sistemi di gestione delle flotte stanno riducendo la domanda di autisti e personale di magazzino. Amazon, ad esempio, utilizza già robot per la gestione del magazzino e la consegna dei pacchi. I droni per le consegne e i veicoli a guida autonoma promettono di rivoluzionare ulteriormente il settore, aumentando l’efficienza ma riducendo la necessità di manodopera umana.

3. Nuove opportunità di lavoro

Nonostante l’automazione stia riducendo alcuni tipi di lavoro, l’IA sta anche creando nuove opportunità. Ecco alcuni esempi:

1. Sviluppo di IA: la domanda di ingegneri e sviluppatori di intelligenza artificiale è in forte crescita. Questi professionisti sono essenziali per progettare, sviluppare e mantenere sistemi di IA. Le competenze in machine learning, deep learning e data science sono particolarmente richieste.

2. Analisi dei dati: gli analisti di dati e i data scientist sono sempre più richiesti per interpretare i dati generati dai sistemi di IA e utilizzare queste informazioni per prendere decisioni strategiche. La capacità di trasformare grandi volumi di dati in informazioni utili è una competenza chiave nell’era dell’IA.

3. Cybersecurity: con l’aumento dell’uso dell’IA, cresce anche la necessità di proteggere i dati e i sistemi da possibili minacce. Gli esperti di cybersecurity sono fondamentali per garantire la sicurezza delle tecnologie di IA. La protezione delle infrastrutture critiche e la prevenzione delle intrusioni diventano priorità assolute.

4. Ruoli ibridi: stanno emergendo nuove professioni che combinano competenze tecnologiche con altre discipline. Ad esempio, i medici che sanno utilizzare sistemi di IA per migliorare la diagnostica, o gli avvocati esperti in tecnologie di IA e privacy. Questi ruoli ibridi richiedono una conoscenza approfondita sia del dominio tradizionale che delle nuove tecnologie.