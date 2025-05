Il titolo di credito erariale – Scheda di Diritto

Il titolo di credito erariale è un documento avente efficacia esecutiva, emesso dalla pubblica amministrazione o da un ente pubblico, in cui si attesta l’esistenza di un diritto di credito dell’erario nei confronti di un soggetto privato o pubblico. È uno strumento tipico dell’attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali o tributarie dello Stato e degli enti territoriali, funzionale all’attivazione del procedimento esecutivo senza la necessità di una pronuncia giurisdizionale. Costituisce uno dei principali strumenti utilizzati per il recupero delle somme dovute all’erario, sulla base di presupposti giuridici e contabili ben definiti.

1. Natura giuridica del titolo di credito erariale



Il titolo di credito erariale è qualificabile come atto amministrativo provvisto di forza esecutiva. Non si tratta di un titolo esecutivo giudiziale (es. sentenza) ma di un atto amministrativo unilaterale che gode di esecutorietà ex lege, analogamente alla cartella di pagamento.

Ciò lo distingue dai titoli esecutivi di diritto comune (es. cambiali, assegni), in quanto: