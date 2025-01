Il subappalto – Scheda di Diritto

Il subappalto è un istituto giuridico che consente a un appaltatore di delegare, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni contrattuali a un soggetto terzo, il subappaltatore. Si tratta di un meccanismo di rilevante importanza nel settore degli appalti pubblici e privati, disciplinato sia dal Codice Civile che da normative speciali, con particolare riguardo al D.Lgs. 36/2023, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

3. Limiti e obblighi specifici



1. Solidarietà retributiva e contributiva: L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dei lavoratori impiegati.

2. Divieto di subappalto a cascata: In linea generale, il subappaltatore non può a sua volta subappaltare le prestazioni ricevute, salvo autorizzazione esplicita.

3. Clausole di trasparenza: È obbligatoria l’inclusione di clausole volte a prevenire fenomeni di corruzione, riciclaggio e infiltrazioni mafiose.