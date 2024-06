Il procedimento cautelare uniforme: modalità di presentazione

1. Le modalità di presentazione del ricorso cautelare



Art. 669-bis c.p.c.

Forma della domanda

La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.

Il ricorso cautelare può essere proposto senz’altro depositandolo in cancelleria (recte, nell’ambito del PCT, inoltrandolo a mezzo PEC; normale strumento per far pervenire al magistrato le istanze di parte).

Si discute, invece, se sia possibile presentarlo in corso di causa (cioè quando è già pendente il giudizio di merito) in forma orale, e cioè attraverso la mera verbalizzazione in udienza (modalità in passato ammessa ai sensi dell’abrogato art. 673 c.p.c.).

La prevalente dottrina, facendo leva sui principi di libertà delle forme ex art. 121 c.p.c. (non prevista a pena di nullità in base all’art. 669-bis c.p.c.), del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c. e di conservazione degli atti processuali ex art. 159 c.p.c., ritiene ammissibile un’istanza cautelare verbalizzata in udienza, purché contenga tutti gli elementi utili alla identificazione della cautela richiesta, con riferimento al suo oggetto ed al requisito del periculum in mora. Di contro, nell’ambito della giurisprudenza, a fronte di chi osteggia tale ipotesi, ritenendo operante un rigore formale sancito dall’art. 669-bis c.p.c. che non ammetterebbe deroghe, si pone chi la ritiene ammissibile, considerato che si versa in una materia in cui l’urgenza è in re ipsa.

È inevitabile, peraltro, che, anche a voler aderire all’indirizzo più elastico, il più delle volte la controparte chiederà, ed avrà diritto (per garantirsi un efficace contraddittorio e poter difendersi adeguatamente) ad ottenere, dinanzi ad un’istanza cautelare formalizzata a verbale, un, sia pur breve, termine a difesa per controdedurre, in tal guisa rallentando di fatto il procedimento.