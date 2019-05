Il Parlamento modifica il rito abbreviato: vediamo in che modo

E’ stata pubblicata in data 19 aprile del 2019 sulla Gazzetta ufficiale la legge, 12 aprile 2019, n. 33 con la quale sono state modificate alcune delle norme del c.p.p. inerenti il giudizio abbreviato.

Orbene, vediamo in cosa consistono queste modifiche.

Le modifiche apportate all’art. 438 c.p.p.

L’art. 1, c. 1, lett. a), legge n. 33/2019 rivede l’art. 438 c.p.p. nel seguente modo: “1-bis. Non e’ ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo”.

Tal che ne consegue che, per effetto di questo novum legislativo, non è più possibile accedere a questo rito speciale allorchè il reato contestato sia sanzionato con la pena dell’ergastolo.

Sempre per quanto attiene questa norma procedurale, l’art. 1, c. 1, lett. b) di questa legge, inoltre, dispone che “il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. In caso di dichiarazione di inammissibilita’ o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta puo’ essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2»”.

Da ciò ne deriva che, se prima era previsto che, in “caso di rigetto ai sensi del comma 5, la richiesta poteva essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2” (ai sensi del quale: la “richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422”), adesso ciò è previsto anche nel caso di inammissibilità nonché in relazione all’ipotesi preveduta dall’art. 438, c. 1-bis, c.p.p. (appena esaminata in precedenza).

Le modificazioni apportate all’art. 438 c.p.p., infine, si concludono con quanto sancito dall’art. 1, c. 1, lett. c) della legge n. 33/2019 essendo ivi previsto che “dopo il comma 6-bis e’ aggiunto il seguente: «6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2”, c.p.p..

Da ciò discende che, nell’ipotesi in cui la richiesta di accedere al rito abbreviato sia inammissibile ricorrendo la condizione ostativa di cui all’art. 438, c. 1-bis, c.p.p. (vale a dire delitti puniti con la pena dell’ergastolo), ove il giudice, una volta conclusa l’istruzione dibattimentale, sia di contrario avviso rispetto alla prospettazione accusatoria, ossia ritenga tali illeciti penali punibili con pena diversa dall’ergastolo, applica la riduzione della sanzione preveduta dall’art. 442, c. 2, c.p.p. (articolo questo che vedremo da qui a breve), ossia la diminuente di pena prevista allorchè si acceda a tale procedimento speciale.

La modifica dell’art. 441-bis c.p.p.

L’art. 2 della legge n. 33/2019 emenda l’art. 441-bis c.p.p. nel seguente modo: “All’articolo 441-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: «1-bis. Se, a seguito delle contestazioni, si procede per delitti puniti con la pena dell’ergastolo, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Si applica il comma 4»”.

Di talché ne deriva che, in caso di nuove contestazioni (esempio: reato nuovo rispetto a quello originariamente contestato) si viene a configurare un delitto punibile con la pena dell’ergastolo, l’ordinanza, con cui in precedenza era stato disposto questo rito speciale, viene revocato anche ex officio (e quindi senza che sia necessaria una richiesta di parte) e viene fissata dall’autorità giudiziaria l’udienza preliminare o, allorchè questa udienza sia stata già fissata, la sua prosecuzione.

Detta norma, inoltre, rinvia in ordine a quanto statuito dall’art. 441-bis, c. 4, c.p.p. il quale, come è noto, statuisce quanto segue: “Se l’imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5[1], e 441, comma 5[2], hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell’articolo 422[3]. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell’articolo 303, comma 2”, c.p.p.[4].

La modifica dell’art. 442 c.p.p.

L’art. 3 della legge n. 33/2019 apporta la seguente emenda all’art. 442 c.p.p.: “Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 442 del codice di procedura penale sono abrogati”.

Tal che ne discende che, rispetto alla normativa previgente, non è più possibile sostituire alla pena dell’ergastolo quella della reclusione di anni trenta e surrogare alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, quella dell’ergastolo.

La modifica dell’art. 429 c.p.p.

L’art. 4 della legge n. 33/2019 dispone la modificazione dell’art. 429 c.p.p. nei seguenti termini: “1. All’articolo 429 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: «2-bis. Se si procede per delitto punito con la pena dell’ergastolo e il giudice da’ al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato, il decreto che dispone il giudizio contiene anche l’avviso che l’imputato puo’ chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Si applicano le disposizioni dell’articolo 458»”.

Da ciò deriva che, anche ove la pubblica accusa abbia ritenuto di dover contestare un dato illecito penale come un delitto punibile con l’ergastolo, è comunque consentito al giudice, nell’emettere il decreto che dispose il giudizio, inserire l’avviso che l’imputato puo’ chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione e, nel qual caso, si applica l’art. 458 c.p.p. che, come è risaputo, contempla quanto sussegue: “1. L’imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l’imputato può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice. 2. Il giudice fissa con decreto l’udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3[5] e 5, 441[6], 441-bis[7], 442[8] e 443[9]; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato. 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall’imputato a norma dell’articolo 419, comma 5”, c.p.p.[10].

La disciplina transitoria

Per quanto attiene il diritto intertemporale, l’art. 5 della legge n. 33/2019 dispone che le “disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge”.

Tal che ne discende che detta normativa sarà applicabile solo per i reati commessi successivamente alla sua data di entrata in vigore, vale a dire il 20 aprile del 2019, e non prima.

Conclusioni

Questi sono dunque in estrema sintesi i tratti salienti che connotano questa riforma.

Non resta pertanto che vedere come tale disciplina giuridica sarà applicata in sede giudiziale per comprendere i risvolti pratici, che una legge di questo genere, comporterà sul piano empirico.

