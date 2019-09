Casi in cui si può ricorrere al giudizio direttissimo atipico

Il giudizio direttissimo “atipico”

Il legislatore, nel corso del tempo, ha codificato, al fine di rispondere a esigenze emergenziali, alcune ipotesi delittuose per le quali è previsto il ricorso al giudizio direttissimo al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 449 c.p.p., e per questo definito “atipico”, e cioè anche in assenza degli ordinari presupposti alternativi dell’arresto in flagranza e della confessione.

Ipotesi nelle quali è previsto il giudizio direttissimo atipico

Tali ipotesi ratione materiae sono le seguenti:

– legge n. 356/1992 (Armi ed esplosivi): “Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 558 codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini”.

– art. 6, comma 5, legge n. 122/1993 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa – Disposizioni processuali): “Per i reati indicati all’art. 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall’art. 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini”;

– art. 8-bis legge n. 401/1989 (Casi di giudizio direttissimo per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive): “Per i reati indicati nell’articolo 6, comma 6, nell’articolo 6-bis, commi 1 e 2, nell’articolo 6-ter e nell’articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini”;

– art. 13, comma 13-ter, d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero): “Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis (violazione del divieto di reingresso in Italia) è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo”; – art. 235, comma 2, c.p. (Espulsione ed allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato a titolo di misura di sicurezza per i condannati alla reclusione per un tempo superiore a due anni): “ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo”;

– art. 312, comma 2, c.p. (Espulsione ed allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato a titolo di misura di sicurezza per i condannati per delitti contro la personalità dello Stato): “ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo”.

In tali ipotesi, in particolar modo ogni qualvolta particolari disposizioni di legge prevedono come obbligatorio il giudizio direttissimo, anche fuori dei “casi” previsti dall’art. 449 c.p.p. la deroga si estende pure ai termini indicati nel medesimo articolo.

In sostanza l’espressione “fuori dei casi” deve intendersi riferita a tutti i presupposti del giudizio direttissimo, ivi compresi quelli “temporali” di ammissibilità del rito, cioè i termini di presentazione. Ne consegue che, in caso di giudizio direttissimo atipico e obbligatorio, la decisione del tribunale di restituire gli atti al pubblico ministero sul presupposto della mancata osservanza dei termini previsti dall’art. 449 c.p.p. sarebbe abnorme[1].

Doverosità del giudizio direttissimo atipico

Quanto, poi, al significato delle espressioni con cui viene temperata la doverosità del ricorso al giudizio direttissimo in vista della salvaguardia delle esigenze investigative, dove si fa riferimento all’espressione «salvo che siano necessarie speciali indagini» (prevista per le ipotesi di giudizio direttissimo atipico dagli art. 12-bis d.l. 306/1992, art. 6, comma 5, legge n. 122/1993 e art. 8-bis, legge n. 401/1989) o a «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini», contemplata in relazione alle ipotesi di giudizio direttissimo tipico introdotte dall’art. 449, commi 4 e 5, c.p.p., (in caso di arresto già convalidato dal giudice per le indagini preliminari o di confessione) a alla clausola “salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini” dettata dall’art. 449, comma 6, c.p.p. per regolare la gestione dei procedimenti connessi a uno per il quale vi siano i presupposti per procedere con rito direttissimo, le indagini che vanno salvaguardate sono sia quelle afferenti la notizia di reato oggetto del giudizio direttissimo sia altri reati.

In conclusione, il pubblico ministero è autorizzato a procedere in forme diverse sia nel caso ciò sia nocivo al corretto esercizio dell’azione penale in relazione alla specifica notizia di reato per cui sussistono i presupposti di attivazione del rito, sia nel caso un intempestivo esercizio della stessa possa essere di nocumento ad altre indagini.

Anche secondo la Suprema Corte non è configurabile, un obbligo del pubblico ministero di procedere con il rito direttissimo tutte le volte che sia convalidato l’arresto in flagranza e la scelta non pregiudichi gravemente le indagini[2].

Infine, il destinatario delle clausole derogatorie che temperano la doverosità del ricorso al giudizio direttissimo in vista della salvaguardia delle esigenze investigative è il pubblico ministero in quanto al giudice non compete un controllo giudiziale sulla completezza delle indagini[3].

