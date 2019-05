Il costo dell’assicurazione rende la cessione del quinto gratuita

I finanziamenti ottenuti con le cessione del quinto dello stipendio o della pensione prima del 1.1.2010, in molti casi, sono usurari in quanto nel calcolo del tasso usura, al contrario di quanto ritenuto dalle finanziarie, deve essere incluso il premio per la copertura assicurativa sul rischio vita, obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 che disciplina la cessione del quinto dello stipendio.

Detto principio è stato espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione del 24-09-2018, n. 22458 che ha confermato quanto già affermato da una precedente sentenza della Cassazione la n. 5160/2018 ( V. l’articolo “usura nei contratti di cessione del quinto” in www.avvocatovincenzovitale.it).

Il caso

Veniva chiesta al Giudicante di accertare l’usurarietà di un contratto di cessione del quinto dello stipendio giacchè il tasso di interesse fissato dalla finanziaria sommato alle spese di assicurazione superava il tasso soglia fissato dalla legge.

La finanziaria si era difesa affermando, tra l’altro, che non era corretto includere il costo della polizza ai fini della verifica dell’usura, in quanto le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull’usura – Aggiornamento febbraio 2006”, al paragrafo C4., relativo al trattamento degli oneri e delle spese, stabiliscono espressamente che “ Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge.”

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rilevato che le stesse Istruzioni del 2006″, nella prima parte del medesimo paragrafo C4, prevedono che “Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito” e cioè riportano esattamente il contenuto del comma 4 dell’art. 644 c.p. che considera rilevanti ai fini della verifica ogni costo, con la conseguenza che tale deroga (relativa alle spese di assicurazione obbligatoria) contenuta nella seconda parte del paragrafo C4 “non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo, atteso che questa non è altro che la riproduzione della norma penale”.

Con la conseguenza che, in relazione al contratto di cessione del quinto, nel calcolo del tasso usura, al contrario di quanto ritenuto dalle finanziarie, deve essere incluso il premio per la copertura assicurativa sul rischio vita.

La finanziaria aveva anche sostenuto che l’ espressa inclusione delle spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione nelle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, adottato dalla Banca d’Italia nell’agosto del 2009, confermerebbe che in precedenza tali spese dovessero essere sempre escluse dal calcolo del TEG. Ma la Cassazione è stata anche su questo punto di contrario avviso, affermando che tale inclusione “Piuttosto dimostra la acquisita consapevolezza da parte dell’Istituto della complessità e della delicatezza dello snodo valutativo inerente le spese accessorie, e segnatamente del loro carattere remunerativo, risolto in maniera tranciante mediante la loro espressa inclusione tra gli elementi di calcolo del TEG, alle condizioni indicate”.

Conclusioni

In conclusione, pare ormai acclarato che per la Cassazione il carattere obbligatorio ex lege della spesa assicurativa, ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 54, non esclude detta spesa da quelle da computare per il calcolo del tasso usura.

Ciò comporta che il mutuatario, il cui prestito è usurario, potrà richiedere alla finanziaria tutti gli interessi pagati o comunque, se in difficoltà, avviare una trattativa per estinguere il proprio debito residuo a “saldo e stralcio”.

Spesso chi ha contratto un prestito con cessione del quinto dello stipendio nonostante siano passati diversi anni vede il proprio debito crescere a causa degli interessi. Spesso gli stessi esasperati dai pagamenti, a tutela del propria casa o più semplicemente del proprio stipendio, cercano di ottenere uno sconto e un pagamento dilazionato presentando una richiesta di «saldo e stralcio» ma la finanziaria rifiuta. Spesso vengono anche segnalati alla Centrale Rischi e trovano difficoltà.

La soluzione è verificare che il prestito non sia affetto da usura e ciò accade quando non solo gli interessi praticati ma tutto il costo dell’operazione non supera i limiti stabiliti dalla legge Nel calcolo finiscono anche le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e ogni altra spesa del finanziamento, escluse le imposte e le tasse collegate alla erogazione del credito come previsto dall’art. 644c.p..

Quindi vanno ricomprese anche le spese per l’assicurazione sulla vita o sul licenziamento fatta stipulare a garanzia della somma erogata.

Nonostante una copiosa giurisprudenza in tal senso spesso le finanziarie si sono difese affermando che non è corretto includere il costo della polizza ai fini dell’usura, in quanto la metodologia indicata dalla Banca d’Italia non contempla tale voce.

Invero le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull’usura – Aggiornamento febbraio 2006“, pubblicate su G.U. n. 102 del 4 maggio 2006… che, al paragrafo C4. relativo al trattamento degli oneri e delle spese, prevedono :”Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito“. Nel secondo paragrafo, veniva aggiunto che “ Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge.”

La sentenza n. 22458/2018 del 24/9/2018 ritenendo che già nel 2006 la norma penale veniva stata trasfusa dalla Banca d’Italia nelle proprie Istruzioni ha affermato che “tale deroga non può consentire la pretermissione della regola generale dettata nella prima parte del paragrafo, atteso che questa non è altro che la riproduzione della norma penale” .

Dunque la sentenza di Cassazione n. 22458/2018 del 24/9/2018 ha affermato il principio secondo il quale, per valutare l’eventuale natura usuraria di un finanziamento, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, essendo sufficiente che le stesse risultino collegate all’erogazione del credito.

Detto costo delle polizze andrebbe sempre considerato, anche prima del 2010, data dell’emanazione da parte di Banca d’Italia di nuove istruzioni mediante le quali si indicava agli operatori finanziari in modo specifico di tenere conto anche dei costi delle polizze assicurative ciò in quanto, rileva la Corte, “ nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l’esclusione di talune delle voci per sè rilevanti potrebbe indurre naturalmente il risultato di spostare – al livello di operatività pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse, con evidente elusione delle prescrizioni dettate (cfr. Cass. n. 8806 del 05/04/2017)”.

Dunque, il costo delle polizze rileverebbe sempre, anche prima del 2010 ai fini usurari benché fosse escluso dalle istruzioni della Banca d’Italia del 2006.

Detta pronuncia risulta altresì interessante anche per ragionamento della Corte sulla remuneratività indiretta di dette polizze assicurative. In merito alla quale afferma che “la natura obbligatoria della polizza assicurativa prevista per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione non è incompatibile con una sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento ed è, quindi, idonea, ove ricorra, ad attrarre la fattispecie concreta nella previsione dettata dalla parte generale del paragrafo C4. delle Istruzioni UIC, rilevante ai fini del calcolo del TEG”.

