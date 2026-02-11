Il copyright su Internet – La recensione della settimana

Il volume “Il copyright su Internet – Come gestire la proprietà intellettuale su siti, social network e piattaforme AI”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, offre una trattazione organica e sistematica del diritto d’autore nell’ecosistema digitale contemporaneo, accompagnando il lettore in un percorso che parte dalle fondamenta normative per arrivare alle questioni più innovative legate all’intelligenza artificiale.

1. Cosa troverai nel volume “Il copyright su Internet”

La Parte I ricostruisce la mappa normativa della proprietà intellettuale nella Rete, analizzando le fonti internazionali, la disciplina italiana e la regolazione europea. Vengono chiariti i concetti cardine del diritto d’autore – diritti morali e patrimoniali, oggetto della tutela, opere originali e derivate, fotografie, durata dei diritti – con un costante riferimento alla loro applicazione concreta online. Ampio spazio è dedicato a temi cruciali come il linking, l’embedding, la condivisione sui social network e il “diritto al link” in ambito giornalistico, alla luce della direttiva europea 2019/790. Il capitolo sulle violazioni in Rete approfondisce rimedi amministrativi (come le procedure di rimozione), tutela civile e penale, responsabilità dei provider e obblighi di controllo delle piattaforme di content sharing.

La Parte II amplia la prospettiva oltre il copyright in senso stretto, affrontando le eccezioni e le alternative alla tutela esclusiva. Il lettore troverà un’analisi puntuale del fair use e delle eccezioni previste dalla normativa italiana, del diritto di citazione, dell’uso di immagini e musica online, fino al fenomeno dei meme. Segue un approfondimento sul pubblico dominio, sulle sue implicazioni pratiche e sulle possibili controversie internazionali. Il capitolo dedicato al copyleft e alle licenze Creative Commons rappresenta un passaggio fondamentale per comprendere i nuovi modelli di circolazione dei contenuti, inclusi open data e realtà wiki. Di particolare attualità è il capitolo sulle opere generate dall’intelligenza artificiale, che esamina le ipotesi di titolarità, il ruolo del “fattore umano” e gli obblighi di trasparenza sui deepfake previsti dall’AI Act.

La Parte III ha un taglio operativo: una guida dettagliata alla ricerca di contenuti liberi da diritti (immagini, testi, contenuti multimediali), con l’analisi di piattaforme come Wikimedia Commons, Pixabay, Unsplash, Internet Archive e Progetto Gutenberg. Chiude il volume una Appendice normativa con regolamenti, facsimile di istanze e riferimenti essenziali.

2. Punti di forza del volume

Il primo punto di forza è l’equilibrio tra rigore giuridico e chiarezza espositiva. L’autore riesce a tradurre una materia complessa e stratificata in un percorso logico, accessibile anche ai non specialisti, senza sacrificare l’approfondimento tecnico.

Un secondo elemento distintivo è l’aggiornamento normativo: il volume tiene conto delle più recenti evoluzioni europee, dalla direttiva 2019/790 all’AI Act, offrendo una lettura coerente delle trasformazioni in atto.

Molto apprezzabile è inoltre il taglio pratico: non si limita a spiegare cosa dice la legge, ma chiarisce cosa si può fare e cosa no in concreto – ad esempio quando si condivide un contenuto sui social, si utilizza una fotografia trovata online o si pubblica materiale generato da un sistema di AI.

Infine, la guida alla ricerca di contenuti liberi da diritti costituisce un valore aggiunto operativo raro nei manuali giuridici, trasformando il volume in uno strumento di lavoro quotidiano.

3. Perché leggere questo libro?

Perché oggi chiunque operi online – professionista, azienda, ente pubblico o creatore di contenuti – si confronta quotidianamente con il copyright, spesso senza esserne pienamente consapevole. La condivisione di un post, l’uso di un’immagine, la pubblicazione di un video o l’impiego di strumenti di intelligenza artificiale comportano implicazioni giuridiche concrete.

Questo libro aiuta a comprendere non solo le regole, ma anche la loro ratio e le conseguenze delle scelte operative. Fornisce strumenti per prevenire contenziosi, gestire correttamente le licenze, valutare rischi e opportunità e muoversi in modo consapevole tra tutela dei diritti e libera circolazione dei contenuti.

In un contesto in cui la tecnologia evolve più rapidamente della normativa, il volume offre un quadro stabile di riferimento, utile per interpretare anche le future evoluzioni.

4. A chi è consigliata la lettura

Il volume è consigliato a avvocati, consulenti legali e operatori del diritto che desiderano un aggiornamento mirato sul copyright digitale e sull’AI. È altrettanto utile per professionisti della comunicazione, social media manager, giornalisti, web designer e content creator, che necessitano di orientarsi tra licenze, citazioni e utilizzi consentiti.

Rappresenta inoltre uno strumento prezioso per enti pubblici e aziende, in particolare per chi si occupa di open data, gestione di piattaforme online e compliance normativa. Anche docenti e studenti di diritto, comunicazione e nuove tecnologie troveranno nel volume una guida completa e strutturata.

Il volume “Il copyright su Internet – Come gestire la proprietà intellettuale su siti, social network e piattaforme AI”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, si configura così come un manuale aggiornato, operativo e indispensabile per comprendere e gestire la proprietà intellettuale nell’era dei social network e dell’intelligenza artificiale.

VOLUME Il copyright su Internet Il volume offre un’analisi completa e aggiornata del diritto d’autore nell’era digitale, affrontando in modo sistematico le problematiche legate alla tutela e all’utilizzo delle opere dell’ingegno su Internet, nei social network e nelle piattaforme basate su intelligenza artificiale.L’opera coniuga rigore giuridico e taglio operativo, guidando il lettore nella comprensione delle regole del copyright, delle eccezioni e delle nuove forme di circolazione dei contenuti digitali. Contenuti e punti di forza- Analisi delle regole fondamentali del copyright e della loro applicazione in rete- Esame delle violazioni del diritto d’autore online, con focus su rimedi, tutele e sanzioni- Approfondimento su fair use, pubblico dominio e copyleft, incluse le licenze Creative Commons- Trattazione delle opere generate dall’intelligenza artificiale e dei problemi di titolarità dei diritti- Guida pratica alla ricerca di immagini, testi e contenuti multimediali liberi da diritti- Ricco apparato normativo e riferimenti alla giurisprudenza e alla normativa europea più recente Il volume rappresenta uno strumento indispensabile per orientarsi nel complesso equilibrio tra protezione della proprietà intellettuale e libera circolazione dei contenuti digitali. L’approccio chiaro e concreto consente di comprendere non solo le regole, ma anche le loro implicazioni pratiche nell’attività professionale quotidiana, alla luce delle più recenti evoluzioni tecnologiche e normative.Uno strumento aggiornato e operativo per gestire correttamente il copyright nel mondo digitale e dell’AI. Daniele Marongiu | Maggioli Editore 2026 23.75 € Scopri di più

Ti interessano questi contenuti?

Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

Iscriviti!