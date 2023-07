Il congedo parentale -Scheda di diritto

2. La situazione in Italia



Il principio venne sancito dall’articolo 37 della Costituzione della Repubblica Italiana e prevede “gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”, sancendo in modo parallelo che “le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”.

La prima normativa organica in materia è stata la Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 che prevedeva disposizioni esclusivamente per il congedo di maternità.

La legge sanciva il divieto di licenziamento delle lavoratrici dall’inizio del periodo di gestazione sino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, nonché sino al compimento di un anno di età del bambino.

La lavoratrice licenziata nel suddetto periodo, presentata entro novanta giorni idonea certificazione dalla quale risultasse l’esistenza delle condizioni che lo vietavano, aveva diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro.

La Legge n.903/1977 estese con l’articolo 6 l’astensione obbligatoria dal lavoro della quale all’articolo 4, lett. c), della L. n. 1204/1971 (e il trattamento economico relativo), anche alle lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, dichiarando che si possono avvalere dei congedi, sei il bambino non abbia superato al momento dell’adozione o dell’affidamento i sei anni di età

La norma è stata successivamente modificata con la Legge 8 marzo 2000, n. 53, che ha introdotto per la prima volta la fruizione del congedo parentale maschile.

La materia è stata raccolta nel Decreto Legislativo n. 151/2001.

Il congedo di paternità ha una durata di 10 giorni dei quali usufruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.

In relazione alla maternità, la materia è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 151/2001, e anche dai CCNL di comparto che possono prevedere apposite disposizione in materia.

Il congedo di maternità consiste in un periodo di 5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, dei quali 2 da usufruire prima della data prevista per il parto e 3 successivamente allo stesso.

Questo termine può essere posticipato di un mese in seguito al rilascio di due attestati, uno del medico curante aderente al Servizio Sanitario Nazionale e l’altro del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, che dichiarino che non c’è nessun rischio per la salute del feto e della madre.

In questo caso chiaramente, il mese non goduto prima del parto potrà essere goduto dopo lo stesso.

A parte questo periodo di astensione obbligatoria di 5 mesi, è concessa alla lavoratrice di assentarsi dal lavoro, trascorso detto periodo, per altri sei mesi, entro il primo anno di vita del bambino, durante il quale le deve essere conservato il posto di lavoro (art. 7, co. 1 ), al quale si aggiungono i periodi di malattia del bambino di età inferiore a tre anni, dietro presentazione di certificato medico (art. 7, co. 2).

Il titolo II della stessa legge espone anche il trattamento economico, per il quale si stabilisce, all’articolo 15, comma 1, che le lavoratrici hanno diritto “ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge”, e “ad un’indennità giornaliera del 30% della retribuzione per tutto il periodo di assenza facoltativa dal lavoro prevista dal comma 1 dell’articolo. 7” della legge in questione.

Si specificava all’articolo 6 che “i periodo di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge devono essere computati nell’anzianità di servizio agli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie”.

L’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 151/2001, che afferma il divieto di adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto

b) dove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto

c) durante i tre mesi dopo il parto

È anche vietato fare lavorare le donne in stato di gravidanza durante gli altri giorni non goduti prima del parto, a causa di parto prematuro, fruiti in prolungamento del congedo di maternità dopo il parto.

In relazione ai lavoratori del settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito, con Circolare Protocollo n.8629/ 2013 che l’applicabilità dell’articolo 4 comma 24 lett. a) e b) della legge n.92/ 2012 , è subordinata all’approvazione di apposita normativa su iniziativa del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione sancendo l’applicabilità delle disposizioni delle quali al Decreto Legislativo 151/2001 e dei CCNL di categoria.