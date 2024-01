Il conduttore: richiesta risarcimento dei danni da dispersione d’acqua.

1. La responsabilità per i danni da cose in custodia, ex art 2051, C.c., del proprietario usuario del lastricato solare.



Al quesito testé posto, ci vien in soccorso la giurisprudenza della Suprema Corte rammentandoci che, in tema di danni da infiltrazioni d’acqua provenienti dalla terrazza a livello, due son i soggetti giuridici chiamati a risponderne, e precisamente il proprietario dell’unità immobiliare posta all’ultimo piano, sui cui insiste la detta terrazza, ed il condominio, sempreché la responsabilità dell’evento non sia imputabile esclusivamente ad uno di questi due.

Le Sezioni Uniti Civili statuiscono che “…allorquando l’uso del lastricato solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivano nell’appartamento sottostante, rispondono sia il proprietario o l’usuario del lastricato solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell’intero edificio, o di parte di esso, propria del lastricato solare (o terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva, o in uso esclusivo, impone all’amministratore l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art.1130, comma 1, n.4) ed all’assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, coma 1, n,4)…”. (Cass. Civ., Sez. Un., n. 9949 del 10 maggio 2016; Trib. Monza, Sez. II, Sent. n.3276 del 31 ottobre 2019).

Partendo dal proprietario dell’appartamento posto all’ultimo piano, che ha in uso esclusivo la terrazza a livello, dacché la definizione giuridica anche di usuario, il titolo giuridico sulla cui base è radicata la sua responsabilità è quello dell’art. 2051, C.c., e, cioè, la responsabilità per danni da cose in custodia.

Aprendo, seppur brevemente, una parentesi sul detto titolo di responsabilità, possiam ben dire che trattasi d’una responsabilità speciale di tipo aquiliano, in funzione del quale si sancisce una presunzione di responsabilità per colpa in capo al custode della cosa.

Si ascrive la responsabilità presunta in capo al custode della cosa per via della relazione materiale che corre tra il primo e la seconda, gemmata da un titolo legale o negoziale. Difatti, il custode è chiamato a rispondere dei danni cagionati dalla cosa nei limiti in cui questi può esercitare sulla medesima un effettivo potere di controllo. Ed, indi, sul custode grava l’obbligo di custodia, che, per l’appunto, si esprime nell’obbligo di controllo, vigilanza e di manutenzione della res.

In tal senso, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato, quale principio valevole sia per i soggetti pubblici che privati, che” …la custodia consiste nel potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa…custodi sono tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva (…)) della cosa…”. (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 3651 del 20 febbraio 2006).

Ne viene che i presupposti che conducono all’applicazione della responsabilità in questione sono la custodia e la derivazione del danno dalla cosa, quest’ultima da intendersi come res animata, inanimata, liquida, gassosa, inerte, come emerge dal formante giurisprudenziale in materia. (Cfr. Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 3651/2006, cit.).

Quale speciale forma di responsabilità aquiliana, l’art. 2051, C.c., rispetto alla clausola generale del neminem laedere, di cui all’art. 2043, C.c., genera un’inversione dell’onere probatorio a carico del danneggiato. Se nella responsabilità aquiliana, il danneggiante deve provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito civile (condotta, nesso causale, danno evento e, di poi, il danno conseguenza, quale posta risarcitoria), in quella per danni da cose in custodia, questi dovrà provare soltanto l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento, oltre all’indicazione dell’entità del danno subito, onere che potrà esser assolto anche ricorrendo alle presunzioni. (Cass.Civ., Sez. III, Sent. n. 5658 del 9 marzo 2010).

Mentre il custode potrà andar esente da tal responsabilità, dimostrando che, invero, l’evento dannoso, gemmato dalla cosa di cui aveva la custodia, è stato causato dal caso fortuito, quest’ultimo da intendersi come un evento eccezionale che, in quante tale, era imprevedibile ed insuperabile alla stregua d’un normale sforzo di diligenza media. L’effettiva disponibilità della res da parte del custode agevolerebbe questi nel dar prova che l’evento dannoso s’è generato per caso fortuito, e ciò anche in ossequio al principio della vicinanza della prova. (Cass. Civ., Sez.III, Sent. n. 13222 del 27 giugno 2016).

Laddove il danno generato dalla cosa sia ascrivibile al custode per l’omessa diligenza media dovuta, la responsabilità che ne scaturisce deve intendersi come una responsabilità per colpa presunta, e ciò tanto più ove il danneggiante sia chiamato a spogliarsi della presunta responsabilità dimostrando di non esser incorso nella colpa, nel senso, cioè, di dar la prova liberatoria d’essersi impegnato, alla stregua della normale diligenza, adottando le misure e le cautele opportune affinché dal bene in custodia non si generassero eventi dannosi.

Il rapporto eziologico tra la cosa e l’evento potrebbe esser interrotto anche dall’intervento d’un terzo ovvero dal concorso dello stesso soggetto danneggiato, venendo in rilievo, in tal ultimo caso, il concorso di responsabilità del creditore ad opera del secondo comma dell’art. 1227, C.c., che conduce ad una diminuzione della posta risarcitoria. (Cfr. Cass.Civ., Sez. III, Sent. n. 5658/2010, cit.).