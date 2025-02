Il committente nei contratti d’opera – Scheda di Diritto

Questa distinzione è fondamentale per definire il regime di responsabilità del committente , in quanto nel contratto d’opera il committente ha meno obblighi di sorveglianza rispetto all’appalto.

Il committente può recedere liberamente dal contratto prima del completamento dell’opera, ai sensi dell’art. 2237 c.c., purché corrisponda un equo indennizzo per il lavoro svolto fino a quel momento. In caso di inadempimento del prestatore d’opera (es. ritardo nell’esecuzione o difformità dell’opera), il committente può richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni subiti.

