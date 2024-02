Idoneità o capacità genitoriale, che cosa significa?

1. L’idoneità genitoriale



L’idoneità genitoriale viene enunciata dal legislatore all’articolo 337 ter del codice civile, rubricato “provvedimenti riguardo ai figli” che recita:

Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal comma 1, nei procedimenti dei quali all’articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole rivolgendosi esclusivamente all’interesse morale e materiale della stessa.

Valuta in modo prioritario la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale siano affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ogni genitore, fissando anche la misura e il modo con il quale ognuno deve contribuire al mantenimento, all’attenzione, all’istruzione e all’educazione dei figli.

Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi tra i genitori, in particolare se raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare.

Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, qui compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minorenne a uno dei genitori, l’affidamento familiare.

All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio o su espressa richiesta del Pubblico Ministero.

Laddove in un giudizio di spedizione si chieda l’accertamento dell’idoneità genitoriale , il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU)dovrà necessariamente verificare e valutare sulla base di questa norma.

Non serviranno complicati testi psicologici e lo studio della personalità dei genitori , basterà dimostrare se gli stessi siano capaci di fare mantenere al minorenne un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi.

Il Tribunale ha bisogno di risposte in questo senso, e non ha importanza che un genitore abbia una determinata personalità anziché un’altra.

Il rischio concreto di valutare la personalità dei genitori per rispondere al quesito sull’idoneità genitoriale sta nel fatto che da un lato si ha paura che si determini la responsabilità del genitore non sulla base delle risultanze peritali (metodo accesso, cura, educazione), ma attraverso le caratteristiche del genitore stesso.

Dall’altro lato, che lo psicologo, motivando qualsiasi comportamento, arrivi a creare una “via di fuga” della responsabilità genitoriale.

Si arriverebbe in altre a parole, quasi a giustificare una completa assenza di responsabilità dovuto alla personalità. Per approfondimenti tecnici sulla genitorialità e sulla famiglia, consigliamo il volume “Formulario commentato della famiglia e delle persone dopo la riforma Cartabia”