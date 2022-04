Le ultime novità in tema di alienazione parentale

Dopo la maturità classica, ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari nel 2010 con una tesi in diritto penale tributario dal titolo "La fattispecie di emissione di fatture e documenti per operazioni inesistenti ex art. 8 D. Lgs. n. 74/00, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria" - relatore il Prof. Uricchio, Rettore dell'Università di Bari, con votazione di 110 e lode con plauso della commissione per l'ottimo iter studiorum. Iscritto all'Albo presso l'Ordine degli Avvocati di Bari dal 15 gennaio 2014, ha collaborato con lo studio del Prof. Avv. Di Comite a Bari e con l'avv. Umberto Astolfi e, in seguito, con lo studio legale internazionale CBA, presso la sede di Milano, nel team " litigation". Attualmente è avvocato partner dello studio legale Astolfi. Vanta notevole esperienza nelle aree del diritto civile, commerciale e fallimentare e del recupero del credito. Assiste quotidianamente sia privati che società, anche di respiro internazionale in ambito stragiudiziale e giudiziale.