I documenti che servono per formalizzare una convivenza di fatto 

In caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate previste per i coniugi e i familiari.

Ogni convivente di fatto può designare l’altro come suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, in merito alla donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.