I crediti deteriorati – Scheda di Diritto

I crediti deteriorati, noti anche con il termine inglese Non-Performing Loans (NPL), rappresentano una delle principali problematiche per il sistema bancario e finanziario. Si tratta di esposizioni creditizie il cui rimborso da parte del debitore è incerto o non avviene secondo i termini previsti dal contratto. Questa situazione genera rischi sia per gli istituti di credito che per l’intero sistema economico.

1. Definizione di crediti deteriorati



Secondo la definizione della Banca Centrale Europea (BCE), un credito è considerato deteriorato quando il debitore è inadempiente da più di 90 giorni o quando esiste un’elevata probabilità che non rimborsi l’importo dovuto. I crediti deteriorati si distinguono dai crediti in bonis, che sono regolarmente rimborsati e non presentano rischi per l’istituto di credito.

In altre parole, un credito deteriorato indica una situazione in cui il debitore non è più in grado di adempiere puntualmente alle sue obbligazioni contrattuali, a causa di difficoltà finanziarie o altre circostanze.