Guida senza patente del figlio minorenne: i limiti della responsabilità genitoriale

La responsabilità civile dei genitori per fatti illeciti commessi dai figli minorenni torna al centro dell’attenzione della giurisprudenza di legittimità, in particolare quando si tratta di violazioni del Codice della Strada. L’ordinanza n. 14000/2025, emessa dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione in data 26 maggio, affronta un caso emblematico di responsabilità per “culpa in vigilando”, fornendo importanti chiarimenti sia sul piano sostanziale sia sul piano processuale. A supporto dei professionisti, abbiamo pubblicato “Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada -Guida pratica con giurisprudenza e formulari”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, uno strumento pratico e agile, spendibile quotidianamente.

Corte di Cassazione -sez. II civ.- ordinanza n. 14000 del 26-05-2025 14000.2025^.pdf 293 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il fatto: guida senza patente e sanzione amministrativa

Il caso trae origine da un verbale della Polizia Stradale elevato nei confronti di un genitore, ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 2048 c.c. per aver consentito (o comunque non impedito) al figlio minorenne di guidare un veicolo senza patente. La violazione contestata attiene agli articoli 116, commi 15 e 17, del Codice della Strada e ha comportato una sanzione superiore ai 5.000 euro. Il genitore ha proposto opposizione, respinta dal Giudice di Pace di Lecce e successivamente confermata in appello dal Tribunale. A supporto dei professionisti, abbiamo pubblicato “Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada -Guida pratica con giurisprudenza e formulari”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon, uno strumento pratico e agile, spendibile quotidianamente.

FORMATO CARTACEO Come opporsi alle contravvenzioni del nuovo Codice della Strada Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente. L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ov- vero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali. Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incontrano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giuri- sprudenziali e consigli operativi sul piano processuale. Quali sono le novità del nuovo Codice della Strada? Quali i dettagli da controllare in un verbale di accertamento? Qual è lo strumento di opposizione più efficace? Come comprendere se vi siano margini di accoglimento di un ricorso? A questi e ad altri quesiti risponde questo pratico Fascicolo, che, attraverso consigli mirati, itinerari giurisprudenziali, ri- ferimenti normativi e formulari, vuole offrire una guida utile per aiutare gli avvocati (o lo stesso automobilista) ad analizzare con metodo il verbale di accertamento, scegliere i mezzi di contestazione giusti ed avere consigli efficaci per impugnare le violazioni più frequenti. Gabriele VoltaggioAvvocato del foro di Roma. Si occupa di contenziosi civili, bancari, recupero crediti, espropriazioni e crisi d’impresa. Fondatore e curatore di Giuricivile.it. Autore di volumi, contributi e guide pratiche su riviste giuridiche e portali online. Gabriele Voltaggio | Maggioli Editore 2024 19.95 € Scopri di più

2. La prova liberatoria e il rigore richiesto all’onere genitoriale

Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto insufficiente la prova fornita dal ricorrente in ordine alla diligenza esercitata nella vigilanza sul comportamento del figlio. È stato chiarito che, per escludere la responsabilità presunta del genitore, occorre dimostrare non soltanto di non aver acconsentito all’uso del veicolo, ma di aver fatto tutto il possibile per impedire l’evento, esercitando un controllo effettivo, coerente con l’età e le inclinazioni del minore.

3. I motivi del ricorso in Cassazione: motivazione, prova e vizi formali

Il ricorso per Cassazione è stato strutturato su tre principali censure: Motivazione apparente – Si è lamentata la violazione dell’art. 132 c.p.c., per una presunta carenza di motivazione nella sentenza d’appello;

– Si è lamentata la violazione dell’art. 132 c.p.c., per una presunta carenza di motivazione nella sentenza d’appello; Errata valutazione delle prove – Si è sostenuto che il giudice avrebbe mal interpretato le dichiarazioni testimoniali e non considerato la contrarietà manifestata dal genitore alla condotta del figlio;

– Si è sostenuto che il giudice avrebbe mal interpretato le dichiarazioni testimoniali e non considerato la contrarietà manifestata dal genitore alla condotta del figlio; Vizio formale del verbale – Si è eccepita la nullità del verbale per mancanza dell’indicazione della località in cui sarebbe avvenuta la violazione.

4. La posizione della Corte: chiarezza motivazionale e limiti della legittimità

La Corte ha respinto tutte le doglianze. In particolare, ha ritenuto infondata la censura relativa alla motivazione, rilevando che la sentenza impugnata contiene una motivazione congrua, intellegibile e coerente, conforme ai requisiti richiesti. Richiamando precedenti consolidati (Cass. 9435/2008; 22550/2009), la Corte ha ribadito che la responsabilità del genitore può essere esclusa solo mediante una prova “rigorosa”, non basata su affermazioni generiche o meri dissensi verbali.

5. Insindacabilità della valutazione del giudice di merito

Rispetto alla seconda censura, la Corte ha sottolineato che la valutazione delle prove rientra tra i poteri esclusivi del giudice di merito. In sede di legittimità non è ammesso contestare la ricostruzione dei fatti, salvo violazione delle regole legali di valutazione della prova o utilizzo di elementi estranei al fascicolo. In questo caso, nessuna di tali condizioni ricorreva: la censura si limitava a opporsi alla ricostruzione fattuale.



Potrebbero interessarti anche: Autovelox e strategie difensive: quando è valido l’accertamento

Opposizione a sanzioni stradali e fede privilegiata

6. Questioni nuove e inammissibilità in Cassazione

Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa alla presunta nullità del verbale, in quanto si trattava di una questione nuova, non sollevata nei gradi di merito. La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per introdurre censure non previamente dedotte, anche se astrattamente rilevabili d’ufficio.

7. Condanna per responsabilità processuale aggravata

Oltre al rigetto del ricorso, la Corte ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando il ricorrente per responsabilità aggravata, disponendo il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre al rimborso delle spese di lite e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.