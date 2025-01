Memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.: guida alla redazione

La riforma del processo civile, comunemente denominata “riforma Cartabia”, ha apportato rilevanti modifiche alla struttura e alla gestione del rito ordinario di cognizione. Tra queste, spiccano le innovazioni relative alla fase introduttiva e di trattazione, in particolare per quanto concerne le memorie integrative previste dall’art. 171-ter c.p.c.. Questa guida si propone di fornire un quadro chiaro e dettagliato per i giuristi impegnati nella redazione di tali atti, evidenziando criticità interpretative e soluzioni pratiche. Per approfondimenti sulla scrittura degli atti si consigliano i volumi: Tecniche di redazione degli atti civili -Guida pratica con regole, modelli ed esempi e Breviario di scrittura giuridica

1. Introduzione alle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.

Le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. rappresentano uno strumento cruciale per definire il thema decidendum e il thema probandum in un momento antecedente rispetto alla prima udienza. Esse assolvono a una funzione analoga a quella delle memorie istruttorie previste dall’abrogato art. 183, comma 6, c.p.c., ma si collocano in una diversa scansione temporale, rispondendo alla logica di concentrazione e speditezza che permea l’intera riforma.

I termini per il deposito di tali memorie, fissati a quaranta, venti e dieci giorni prima dell'udienza, sono caratterizzati da decadenze stringenti che richiedono una gestione scrupolosa da parte delle parti processuali.

2. Individuazione del dies a quo: le problematiche applicative

Uno degli aspetti più dibattuti riguarda il momento a partire dal quale iniziano a decorrere i termini per il deposito delle memorie. L’art. 171-bis c.p.c. stabilisce che il giudice, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito della comparsa di risposta, deve emettere un decreto con cui conferma, differisce o fissa una nuova data per l’udienza. Tuttavia, nella pratica, capita frequentemente che tale decreto venga emesso tardivamente o addirittura non venga adottato.

Le interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali hanno evidenziato due orientamenti principali: Decorrenza automatica : i termini ex art. 171-ter c.p.c. decorrono comunque dalla data dell’udienza indicata in citazione, anche in assenza del decreto del giudice (Trib. Bologna, 20 marzo 2024).

: i termini ex art. 171-ter c.p.c. decorrono comunque dalla data dell’udienza indicata in citazione, anche in assenza del decreto del giudice (Trib. Bologna, 20 marzo 2024). Decorrenza subordinata al decreto: i termini decorrono solo a seguito della comunicazione del decreto ex art. 171-bis c.p.c. (Trib. Piacenza, 1° maggio 2023; Trib. Treviso, 25 gennaio 2024).

3. Le memorie integrative: contenuto e funzione

Prima memoria (40 giorni prima dell’udienza)

La prima memoria ha la funzione di precisare e integrare le domande, le eccezioni e le difese già formulate. È fondamentale evitare modifiche sostanziali alle pretese originarie, che potrebbero essere dichiarate inammissibili.

Seconda memoria (20 giorni prima dell’udienza)

Questa memoria è destinata alla formulazione di richieste istruttorie. Si possono indicare prove documentali, testimonianze, perizie e ogni altro mezzo di prova rilevante.

Terza memoria (10 giorni prima dell’udienza)

La terza memoria è dedicata esclusivamente alla replica alle richieste istruttorie della controparte, al fine di limitare o contrastare le prove richieste.



4. La giurisprudenza: il caso del Tribunale di Bologna

Un caso emblematico di applicazione dell’art. 171-ter c.p.c. è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Bologna (20 marzo 2024), che affronta il problema della mancata comunicazione tempestiva del decreto ex art. 171-bis c.p.c. In tale pronuncia, il giudice ha ritenuto che i termini per il deposito delle memorie decorressero automaticamente dalla data indicata in citazione, anche in assenza del decreto.

Il caso ha evidenziato che: La parte attrice, in attesa del decreto, non ha depositato le memorie nei termini di legge, rimanendo decaduta dalla possibilità di esercitare le relative attività difensive.

L’accessibilità del fascicolo informatico è stata considerata sufficiente per rendere conoscibile la data dell’udienza. Questa interpretazione valorizza l’efficienza processuale ma può risultare penalizzante per le parti, creando situazioni di incertezza e rischio.

5. Prospettive future: il decreto correttivo

Il problema della decorrenza dei termini potrebbe essere risolto dall’entrata in vigore del decreto “correttivo” alla riforma Cartabia, che specifica al nuovo comma 5 dell’art. 171-bis c.p.c. che i termini ex art. 171-ter decorrono solo dopo l’emissione del decreto del giudice. Tale modifica mira a garantire maggiore certezza e uniformità applicativa.

Tuttavia, fino alla definitiva approvazione del correttivo, permane l’incertezza interpretativa. Per evitare decadenze, è prudente calcolare i termini a ritroso dalla data indicata in citazione, depositando comunque le memorie nei tempi previsti.

6. Consigli pratici per la redazione delle memorie

1) Rispetto rigoroso dei termini: anche in caso di mancata comunicazione del decreto, è opportuno depositare le memorie basandosi sulla data indicata in citazione.

2) Precisione e sintesi: evitare digressioni inutili e concentrare l’attenzione su domande, eccezioni e richieste istruttorie strettamente pertinenti.

3) Monitoraggio del fascicolo informatico: consultare regolarmente la consolle per verificare eventuali provvedimenti del giudice.

4) Strategia difensiva bilanciata: calibrare le memorie per evitare di “scoprire le carte” troppo presto, minimizzando il rischio di pregiudizi.