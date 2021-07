Green pass per aerei, discoteche, ristoranti e treni: in attesa il nuovo decreto

Fonti della maggioranza riferiscono che il premier Mario Draghi sia intenzionato a stringere sulle misure per evitare che si debba ritornare al coprifuoco. E quindi l’orientamento sarebbe quello di utilizzare il green pass anche per i ristoranti al chiuso. Il Comitato tecnico scientifico ieri non si è riunito ma avrebbe dato questa indicazione nei giorni scorsi. Chiedendo inoltre che si acceleri sulla somministrazione dei vaccini nelle scuole, tanto che non è escluso che si vada sull’obbligo per quanto riguarda il personale scolastico. Il governo inoltre dovrebbe estendere la proroga dello stato di emergenza fino alla fine di ottobre.

Domani si terrà prima la cabina di regia e poi il Cdm che dovrebbe varare e probabilmente rendere operativo in tempi brevissimi un sistema premiale che favorisca un incremento delle vaccinazioni. C

L’potesi di inserire regole più ferree per il green pass a seconda del quadro epidemiologico e le fasce a colore delle Regioni, contestualmente al cambio dei parametri, è una delle opzioni sul tavolo. Ma la soluzione potrebbe essere quella di estendere il green pass senza distinzioni anche ad aerei, treni, discoteche.

