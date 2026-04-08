La vicenda del “gratta e vinci” da 500.000 euro donato da un uomo alla propria compagna e divenuto oggetto di contesa una volta emersa la vincita offre un terreno privilegiato per interrogarsi sulla tenuta delle categorie tradizionali del diritto civile dinanzi ai beni aleatori.

La questione – lungi dall’esaurirsi nel quesito “a chi spetta il premio?” – impone di verificare se l’errore possa operare come strumento di correzione ex post dell’allocazione del rischio, ovvero se l’alea costituisca un limite intrinseco alla sua stessa rilevanza.

In questo quadro si articolano i tre profili fondamentali della fattispecie: la qualificazione del trasferimento (art. 769 c.c.), la valutazione del modico valore ex art. 783 c.c. e, soprattutto, il perimetro applicativo dell’errore (artt. 1427 ss. c.c.). Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

1. Trasferimento del rischio e cristallizzazione degli effetti negoziali

Il primo snodo è rappresentato dalla qualificazione del trasferimento. Un biglietto “gratta e vinci” acquistato al prezzo di pochi euro e consegnato alla compagna in occasione di una ricorrenza non trasferisce una ricchezza attuale, ma un’aspettativa giuridicamente rilevante, strutturalmente esposta al rischio.

Da qui la sua riconduzione, in linea generale, nell’ambito delle liberalità di modico valore (art. 783 c.c.), da valutarsi ex ante e non alla luce dell’esito sopravvenuto, pena una lettura retrospettiva incompatibile con la funzione dell’istituto.

La tenuta della donazione manuale poggia, infatti, sul requisito della modicità del valore, da valutarsi in relazione alle condizioni economiche del donante al momento della traditio. In tale prospettiva, l’incremento patrimoniale sopravvenuto non può riflettersi sulla validità del titolo, giacché la modicità opera quale presupposto di legittimità della forma semplificata e non come variabile dipendente dall’alea del bene trasferito.

Ma è sul terreno dell’errore che la costruzione tradizionale mostra i suoi limiti. È noto che, ai sensi degli artt. 1427 e 1429 c.c., l’errore rileva quando cade su qualità essenziali del bene ed è determinante del consenso. Tuttavia, nel caso dei beni aleatori, tale schema incontra un limite strutturale: l’alea non è una qualità del bene, ma la sua stessa ragion d’essere sul piano causale.

A differenza dell’errore sulle qualità essenziali del bene – quale quello che attiene all’identità o all’attribuzione di un’opera – nel bene aleatorio la “qualità” del diritto non preesiste al negozio, ma si determina attraverso la sua esecuzione. Ne consegue che l’errore invocato si risolve in una prognosi inesatta sull’esito del rischio, strutturalmente irrilevante ai fini della stabilità negoziale.

Sostenere il contrario equivarrebbe a degradare il rischio da elemento funzionale del negozio a fattore patologico, finendo per negare ex post la funzione economica dell’atto e svuotare dall’interno la categoria stessa dei contratti aleatori.

Un simile esito risulta difficilmente compatibile con la logica dell’ordinamento, che nei beni aleatori non protegge dall’alea, ma ne garantisce la circolazione.

In questa prospettiva, la sopravvenienza, lungi dal costituire una “qualità ignorata” del bene, rappresenta la concretizzazione di una possibilità già trasferita, con la conseguenza che l’errore si degrada a mera delusione dell’aspettativa del donante.

Il dato trova riscontro anche sul piano giurisprudenziale. In fattispecie contigue, i giudici hanno costantemente valorizzato il titolo giuridico del possesso del biglietto quale criterio di imputazione della vincita, indipendentemente dall’esito economico sopravvenuto. Così, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 36930/2018, ha escluso la rilevanza penale della condotta in un caso di contestata appropriazione indebita, pur riconoscendo la possibile rilevanza civilistica della vicenda; analogamente, la giurisprudenza di merito ha fatto discendere il diritto alla vincita dalla contitolarità del biglietto o da accordi di riparto.

Tali approdi, lungi dal fornire una soluzione diretta al caso della donazione, convergono tuttavia su un principio più generale: la titolarità del biglietto cristallizza l’allocazione del rischio e dei suoi esiti, salvo prova di un diverso assetto negoziale.

In questa chiave, il richiamo all’art. 42 Cost. non assume una funzione meramente evocativa, ma segnala che la stabilità degli effetti traslativi – anche quando producono esiti economicamente inattesi – costituisce un presidio dell’affidamento e della certezza dei traffici giuridici, poiché è proprio la stabilità degli effetti, anche quando economicamente spiazzanti, a rendere praticabile la circolazione dei beni aleatori. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Conclusioni sulla vicenda del “gratta e vinci”

La vicenda del “gratta e vinci” consente, allora, di enucleare una regola di fondo: nei beni aleatori, l’errore non può essere utilizzato come strumento di redistribuzione del rischio ex post.

Se il trasferimento è qualificabile come donazione di modico valore, l’alea viene integralmente traslata insieme al bene, senza che il suo esito possa incidere sulla validità o sull’efficacia dell’atto.

Il punto non è, dunque, stabilire se il donante avrebbe agito diversamente conoscendo la vincita, ma riconoscere che la stessa costituisce l’esito tipico del rischio che egli ha deciso di trasferire.

In questa prospettiva, il caso non mette alla prova la disciplina dell’errore, ma ne segna piuttosto il limite interno: là dove il rischio è causa del negozio, non vi è spazio per ripensamenti, perché nei negozi aleatori ciò che si trasferisce non è soltanto il bene, ma il rischio del suo valore, e una volta che quel rischio si realizza, non è l’ordinamento a doversi correggere, ma semmai l’aspettativa di chi aveva scelto di regalarlo.

L’allocazione del rischio operata mediante il trasferimento esprime, in ultima analisi, un principio di autoresponsabilità che l’ordinamento non è chiamato a neutralizzare ex post. Intervenire sull’esito della vincita attraverso la categoria dell’errore significherebbe, infatti, sovvertire la funzione del negozio e introdurre una forma di paternalismo giuridico incompatibile con la struttura dei rapporti aleatori.

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