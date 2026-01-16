Giochi d’azzardo online: legge applicabile per il recupero delle perdite

VOLUME

Il gioco d’azzardo patologico incide in modo sempre più rilevante sulla vita delle persone, generando situazioni di sovraindebitamento che richiedono risposte giuridiche, sanitarie e sociali coordinate. Il volume, fascicolo di 75 pagine della collana «Soluzioni di Diritto», offre una guida completa a professionisti e realtà che operano per la tutela del consumatore, dall’analisi del disturbo fino agli strumenti concreti per uscire dal debito di gioco. – Inquadramento chiaro del Gioco d’Azzardo Patologico (G.A.P.) sotto il profilo clinico, psicologico, sociale e giuridico, con attenzione alla storia del fenomeno e alla sua diffusione tra i giovani in Italia e in Europa.- Analisi interdisciplinare dei risvolti sanitari e dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, con approfondimenti curati da esperti dei servizi sociosanitari.- Esame sistematico delle soluzioni al sovraindebitamento: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente, alla luce della più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale.- Approfondimento sul passaggio dalla “meritevolezza” all’assenza di colpa grave e sulla centralità del concetto di inesigibilità della prestazione, con un approccio costituzionalmente orientato ai diritti dei soggetti sovraindebitati.- Focus sul ruolo delle associazioni dei consumatori, degli sportelli territoriali, dei Comuni, delle ASL e dei Ser.D. nei percorsi di aggancio, cura e riabilitazione economico-sociale del giocatore.- Approfondimento sulla prevenzione del sovraindebitamento da gioco, sull’educazione finanziaria e su progetti dedicati quali “P.I.N. for Life”.- Formulari operativi (proposta di ristrutturazione dei debiti, atti di liquidazione controllata, istanze di esdebitazione, ricorso per nomina di amministratore di sostegno) per tradurre subito in pratica le soluzioni illustrate.- Contenuti aggiuntivi online e formule incluse, per disporre di uno strumento di lavoro aggiornato e facilmente consultabile. In un contesto in cui il G.A.P. e il sovraindebitamento sono in costante crescita e oggetto di continui interventi normativi, disporre di un fascicolo agile, aggiornato e corredato di modelli operativi è decisivo. Acquista ora questo volume della collana «Soluzioni di Diritto» per gestire in modo efficace i casi di debito da gioco, offrendo ai tuoi assistiti un percorso reale di uscita dalla crisi e di piena riabilitazione economico-sociale.

Claudio Liguori, Gabriele Melluso | Maggioli Editore 2025