Gestione mezzi di trasporto sequestrati e confiscati per contrabbando

L’ art. 301 [1] , co. 1, del T.U.L.D. [2] dispone che nei casi di contrabbando è sempre ordinata sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Il successivo art. 301-bis [3] , co. 1, T.U.L.D. statuisce che i mezzi di trasporto, compresi quelli iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando, sono affidati dall’Autorità Giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. L’agente contabile competente per la gestione del caso di contrabbando dispone la vendita del bene confiscato ed ha facoltà di restituire al contravventore le cose confiscate quando questi, oltre agli eventuali diritti, alle sanzioni ed alle spese, ne paghi subito il valore proprio, così come disposto dall’ art. 337 del R.D. [4] n. 65/1896. All’interno della procedura di affidamento temporaneo e assegnazione definitiva dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale per i reati di contrabbando l’Ufficio che ha in custodia giudiziale il mezzo di trasporto deve svolgere alcune valutazioni che saranno, poi, sottoposte all’Autorità Giudiziaria, affinché questa assuma le proprie determinazioni.

In materia di adempimenti, giova evidenziare che, all’art. 3, co. 2 del decreto n. 295/2005 [5] , l’Ufficio preposto al ricevimento del verbale di sequestro e contestuale consegna del mezzo di trasporto è tenuto a provvedere alla registrazione del medesimo sul registro A4 ed annotare sempre su tale registro l’iter successivo di trattazione della pratica. Le richieste di affidamento temporaneo, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente, vanno inoltrate a cura dell’Ufficio preposto all’Autorità giudiziaria unitamente al proprio parere espresso sulla scorta della verifica svolta. Motivi di legalità e trasparenza impongono di protocollare in ingresso, mediante l’applicativo in uso all’Agenzia, le richieste di assegnazione temporanea affinché possa darsi prova dell’effettivo ordine cronologico secondo cui sono pervenute. Prima dell’inoltro della richiesta di affidamento, l’Ufficio è tenuto a verificare, essenzialmente, 3 elementi:

L’ art. 301-bis, co.1 del T.U.L.D. identifica i soggetti che possono richiedere, a seguito di valutazione circa la convenienza economica, l’affidamento temporaneo e/o l’attribuzione definitiva dei mezzi di trasporto sottoposti a sequestro/confisca. Tale articolo impone anche un vincolo di destinazione d’uso dei mezzi di trasporto da affidare affidandoli a: – Organi di polizia per l’impiego in attività di polizia; – Organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Per quanto concerne le locuzioni “organi di polizia” ed “attività di polizia”, le stesse devono intendersi riferite non alle sole forze di polizia come disciplinate dall’art. 16 [10] della L.n. 121/1981 [11] (Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia penitenziaria), ma a tutti gli enti il cui personale rivesta la qualifica di agente/ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 56 e ss. del codice di procedura penale. Altri soggetti sono da individuarsi nelle amministrazioni pubbliche elencate dall’art.1 [12] , co. 2 del DL n. 165/2001 [13] , tra i cui compiti istituzionali rientrino la giustizia, la protezione civile e la tutela ambientale. Sebbene la quasi totalità delle richieste di affidamento pervenute all’ADM riguardano autoveicoli, giova evidenziare che per le PP.AA. sussiste il limite della cilindrata di 1600 c.c. per le auto di servizio, così come disposto dall’art. 2 del DL n. 98/2011 [14] . Se di cilindrata superiore a 1600 c.c. possono essere assegnate agli Organi competenti in materia di tutela dell’ordine, di sicurezza pubblica e sicurezza stradale nonché ad altri Organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici compresi nell’articolo 1 del D.P.C.M. del 25 settembre 2014 per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.

I mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 301-bis T.U.L.D. A tal proposito, gli Uffici sono tenuti ad osservare la procedura prevista dal decreto 23 novembre 2005, n. 295 (Regolamento in materia di destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando, ai sensi dell’articolo 301-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43), che prevede l’invio, a cura dell’Ufficio che ha in gestione il contesto, della scheda informativa del mezzo di trasporto al competente Ufficio centrale dell’Agenzia ai fini della pubblicazione sul portale predisposto dal Ministero dell’Economia e Finanze. La richiesta di affidamento temporaneo da parte dei soggetti indicati al comma 1 dell’articolo 301-bis deve essere indirizzata all’Ufficio dell’Agenzia competente per la custodia. Quest’ultimo inoltra l’istanza all’Autorità Giudiziaria, corredandola di un proprio parere in merito alla legittimazione del soggetto richiedente come in precedenza dettagliato. Si evidenzia che, sulla scorta dell’art. 301-bis, co. 4 T.U.L.D., l’affidamento temporaneo dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro penale dovrà essere autorizzato dall’Autorità Giudiziaria. Il soggetto affidatario del mezzo di trasporto dovrà provvedere al suo ritiro facendosi carico di qualsiasi onere connesso alla sua gestione ed utilizzo. Circa le tempistiche della procedura di affidamento si evidenzia che non oltre il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato preso in custodia il bene sequestrato, l’Ufficio deve trasmettere la scheda informativa ai fini della pubblicazione sul portale, previa verifica della legittimazione del soggetto richiedente, all’Autorità Giudiziaria. Qualora si debba procedere alla distruzione dei beni sequestrati ADM chiederà alla competente Autorità Giudiziaria di voler autorizzare, se economicamente vantaggiosa, la vendita all’asta dei beni sequestrati mediante gli Istituti di Vendite Giudiziarie (I.V.G.) autorizzati, in alternativa alla distruzione che verrà, invece, disposta qualora i tentativi di vendita dovessero risultare infruttuosi.

5. La gestione dei mezzi di trasporto oggetto di sequestro amministrativo con confisca definitiva



Sulla scorta di quanto disposto dall’art. 337 del RD n. 65/1896, i mezzi di trasporto confiscati possono formare oggetto di istanza di riscatto da parte del trasgressore. L’Ufficio che gestisce la pratica deve in primo luogo privilegiare l’accoglimento dell’eventuale istanza di riscatto del bene da parte del trasgressore. In mancanza di istanza di riscatto, ovvero qualora il trasgressore non effettui il pagamento dell’importo previsto per il riscatto entro 30 giorni dalla comunicazione dell’accettazione dell’istanza da parte dell’Ufficio, il mezzo di trasporto sarà reso disponibile per l’eventuale assegnazione definitiva ad uno dei soggetti indicati nel primo comma dell’articolo 301-bis T.U.L.D. e del decreto n. 295/2005, secondo le modalità previste per i mezzi di trasporto con sequestro penale. È sempre rimesso alla facoltà dell’Amministrazione dare seguito positivo o negativo all’istanza di riscatto, tenendo conto che, qualora il mezzo di trasporto sia stato confiscato in quanto utilizzato per commettere l’illecito di contrabbando (ad es., per il trasporto di tabacchi lavorati esteri), l’Ufficio darà parere negativo all’istanza di riscatto. Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 295-bis, co. 3 del T.U.L.D. per i mezzi di trasporto oggetto di confisca definitiva, il provvedimento di assegnazione non potrà che essere definitivo e sarà adottato dal Dirigente dell’Ufficio operativo che ha in gestione il contesto. L’Ufficio è tenuto a valutare la convenienza economica dell’utilizzo del mezzo di trasporto rispetto all’ipotesi di vendita all’asta. La valutazione della convenienza economica, con riferimento alle caratteristiche tecniche del mezzo di trasporto, deve evidenziare il vantaggio economico dell’acquisizione rispetto all’acquisto sul mercato di uno veicolo nuovo con analoghe caratteristiche, ciò con specifico riferimento al valore commerciale del mezzo di trasporto confiscato, da intendersi come valore presunto a cui si stima possa essere aggiudicato all’asta.

La convenienza economica dell’acquisizione rispetto al ricavo potenzialmente ottenibile dalla vendita all’asta, si verifica alla presenza di una delle seguenti circostanze:

qualora il valore commerciale del mezzo di trasporto confiscato risulti inferiore almeno al 30% del prezzo di mercato dello stesso bene nuovo o di un bene nuovo con analoghe caratteristiche tecniche;

qualora il mezzo di trasporto abbia caratteristiche tecniche specifiche che ne limitino o impediscano la destinazione ad uso civile.

L’Ufficio, verificata la legittimazione dell’ente richiedente e valutata la convenienza economica dell’utilizzo del mezzo di trasporto rispetto all’ipotesi di vendita all’asta, procede con l’emissione del relativo, motivato, provvedimento di assegnazione definitiva.

Qualora non giungano istanze di assegnazione definitiva, l’Ufficio procederà alla vendita all’asta del mezzo di trasporto confiscato avvalendosi degli Istituti di Vendite Giudiziarie (I.V.G.) autorizzati. Invero, nei casi in cui l’I.V.G investito non ritenga, sotto il profilo economico, utile la vendita all’asta del mezzo di trasporto, l’Ufficio potrà procedere alla sua distruzione