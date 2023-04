Gender pay gap: direttiva UE su trasparenza retributiva

1. In che cosa consiste la misura



Come si legge sul sito dell’Europarlamento e come accennato in precedenza, la legislazione imporrà alle imprese dell’Unione Europea l’obbligo di divulgare informazioni che rendano agevole la possibilità di confrontare gli stipendi dei dipendenti e la possibilità di denunciare i divari alla retribuzione di genere che esistono.

Le regole, approvate in via definitiva nei giorni scorsi, da parte del Parlamento con 427 voti favorevoli, 79 contrari e 76 astenuti, hanno come finalità il contrasto del divario retributivo tra i generi, in inglese “gender pay gap”.

Le stesse impongono che le strutture retributive, rispetto al genere, debbano essere basate su metodi improntati alla neutralità, sia nel settore privato sia in quello pubblico.

Si dovranno introdurre dei sistemi di valutazione o classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere, e lo stesso dovrà valere per gli avvisi di posto vacante e la denominazione delle posizioni lavorative.

I processi di assunzione dovranno essere effettuati in modo non discriminatorio.

Nel caso la dichiarazione obbligatoria sulle retribuzioni di un’azienda o dell’amministrazione pubblica dimostri un divario di almeno il 5%, i datori di lavoro dovranno effettuare una valutazione delle retribuzioni in cooperazione con i rappresentanti dei loro dipendenti.

I Paesi dell’Unione Europea, dovranno anche introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, come ad esempio ammende, nei confronti dei datori di lavoro che non rispettano le regole.

Un lavoratore o una lavoratrice che abbia subito un danno a seguito di una violazione delle norme avrà il diritto di chiedere un risarcimento.

Per la prima volta, sono stati inclusi nell’ambito di applicazione delle nascenti norme la discriminazione intersezionale e i diritti delle persone non binarie.



Potrebbero interessarti anche: