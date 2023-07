G7 a Tokyo: il primo incontro dei Ministri della Giustizia 

1. Lo Stato di diritto



Lo Stato di diritto (locuzione che deriva dall’originaria espressione della lingua tedesca Rechtsstaat, coniata dalla dottrina giuridica tedesca nel XIX secolo) è quella forma di Stato che assicura la salvaguardia e il rispetto dei diritti e delle libertà dell’essere umano.

Insieme alla garanzia dello stato sociale, concorre alla definizione dei diritti che gli Stati membri delle Nazioni Unite si sono impegnati a garantire ai loro cittadini con i due Covenants del 1966.

Il concetto dello Stato di diritto presuppone che l’agire dello Stato sia sempre vincolato e conforme alle leggi vigenti.

Lo Stato sottopone se stesso al rispetto delle norme di diritto, e questo avviene attraverso una Costituzione scritta.

Nonostante ci siano stati precursori nella filosofia antica, l’affermarsi dello Stato di diritto coincide con la fine dell’assolutismo e comporta l’affermazione della borghesia tra il XVIII e il XIX secolo, la quale insieme con il potere economico raggiunto rivendica anche quello politico e determina una trasformazione radicale nell’assetto della società e nel concetto di Stato.

A livello teorico, la proclamazione dello Stato di diritto avviene come esplicita contrapposizione allo Stato assoluto.

In questa forma di Stato, i titolari dei poteri erano assoluti, vale a dire, svincolati da qualsiasi potere a loro superiore.

Attualmente, in gran parte degli Stati del mondo i diritti civili e politici sono assicurati agli individui senza nessuna distinzione, grazie all’evoluzione storica e politica che, a partire dallo Stato assoluto, ha portato al raggiungimento del cosiddetto Stato di diritto.

Possiamo riconoscere un esempio precursore di Stato di diritto nella costituzione inglese del XVII secolo.

La gloriosa rivoluzione inglese combattuta contro l’assolutismo della dinastia Stuart porta a una serie di documenti (Bill of rights, Habeas Corpus, Act of Settlement) che sanciscono l’inviolabilità dei diritti fondamentali dei cittadini e la subordinazione del Re al Parlamento (che è rappresentante del popolo).

La proclamazione consapevole e attuale dello Stato di diritto si realizza attraverso le due grandi rivoluzioni settecentesche, quella americana e quella francese.

In particolare fu questa a importare nel Vecchio continente i principi dello Stato liberale, che poi diventeranno oggetto, più o meno ampio e strumentalizzato dai vari monarchi europei, delle costituzioni ottocentesche.

Lo Stato di diritto si esplica in due nozioni:

lo Stato di diritto in senso formale e lo Stato di diritto in senso materiale.

Lo Stato di diritto in senso formale implica la separazione dei poteri, il principio di legalità e la giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Lo Stato di diritto in senso materiale rappresenta un vincolo all’osservanza delle leggi, inutile e inefficace se non fosse possibile garantire che le stesse siano garanti dei diritti fondamentali.

Gli elementi formali dello Stato di diritto vengono sviluppati ed estesi dagli elementi materiali dello stesso, in particolare attraverso l’adozione di norme che tutelano i diritti fondamentali.