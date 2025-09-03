Formulario commentato della famiglia e delle persone – La recensione della settimana

Il diritto di famiglia e delle persone rappresenta uno dei settori più delicati e in continua evoluzione del panorama giuridico italiano. Con l’introduzione del nuovo rito unificato e le recenti riforme processuali, la necessità di disporre di strumenti aggiornati e pratici diventa ancora più pressante per i professionisti del settore. Da questa esigenza nasce il nostro Formulario commentato della famiglia e delle persone , disponibile su Shop Maggioli e su Amazon .

1. Cosa troverai nel volume “Formulario commentato della famiglia e delle persone”



Questo formulario si presenta come un’opera di riferimento completa e sistematica, contenente oltre 240 formule accuratamente coordinate con il nuovo rito unificato. L’opera copre l’intero spettro delle questioni giuridiche relative alle persone fisiche e alle famiglie, dall’atto di disposizione del proprio corpo fino alle complesse procedure di scioglimento delle unioni civili.

La struttura del volume segue un approccio logico e funzionale, suddivisa in 19 titoli che spaziano dalle questioni fondamentali delle persone fisiche (Titolo I) alle più moderne problematiche dell’attuazione dei provvedimenti di separazione e divorzio (Titolo XIX). Particolare attenzione è dedicata alle novità procedurali, con sezioni specifiche su matrimonio, separazione, filiazione, adozione, responsabilità genitoriale, tutela ed emancipazione, interdizione e inabilitazione.

Ogni formula è corredata da:

Norma di legge di riferimento

Commento esplicativo dettagliato

Indicazione dei termini di legge e delle scadenze

Preclusioni processuali

Massime giurisprudenziali aggiornate

Un elemento di particolare valore aggiunto è la doppia indicazione della competenza: quella del tribunale attualmente operativo e quella del nuovo TMPF (Tribunale per le Persone, per i Minorenni e per le Famiglie), che entrerà in vigore a ottobre 2026.