Fondo patrimoniale riservato alla famiglia nucleare

2. Il fondo patrimoniale e il concetto di famiglia nucleare



Ribadendo una linea interpretativa già consolidata in giurisprudenza, la Cassazione ha confermato che il fondo patrimoniale è uno strumento limitato a garantire il benessere economico e la stabilità della famiglia nucleare, ovvero coniugi e figli. Riferendosi all’art. 167 c.c., la Corte ha specificato che includere membri esterni alla famiglia nucleare – come nonni, zii o altri parenti – è contrario allo scopo originale di questo istituto. Il fondo, infatti, è pensato per garantire protezione alle esigenze economiche di chi vive all’interno di un nucleo familiare stabile e a carico dei genitori, come i figli minori o non autosufficienti.

In definitiva, non è possibile utilizzare il fondo patrimoniale per offrire protezione economica a parenti che, per quanto stretti, non rientrano nel nucleo centrale della famiglia. La finalità originaria del fondo è quindi quella di assicurare una continuità patrimoniale che protegga i membri più vulnerabili, come i figli minori, da eventuali difficoltà economiche, escludendo invece l’estensione di questi benefici a membri esterni. Anche l’art. 170 c.c. sottolinea questo principio, stabilendo che i beni del fondo sono intangibili da parte dei creditori, salvo che i debiti siano contratti per bisogni della famiglia. La Cassazione ha evidenziato che tale intangibilità è circoscritta alla famiglia nucleare e non deve estendersi a obbligazioni verso terzi non appartenenti al nucleo ristretto.



