Fondi di solidarietà: pagamento diretto dell’assegno ordinario

Con il messaggio 28 gennaio 2021, n. 376, l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per il pagamento diretto del conguaglio dell’assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà.

Le aziende interessate, che abbiano in corso processi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa relativi alle causali previste in materia di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria, dopo aver inoltrato la domanda alla Struttura territorialmente competente, devono inviare anche il modello “SR41”, nella versione semplificata di cui al messaggio 6 aprile 2020, n. 1508, attraverso il servizio dedicato.

Il messaggio informa inoltre che, per rilevare contabilmente gli oneri relativi all’erogazione diretta dell’assegno ordinario, nell’ambito della gestione contabile relativa a ciascun Fondo vengono istituiti nuovi conti.

