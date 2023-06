Facoltà di accesso a giustizia riparativa: omesso avviso

2. La soluzione adottata dalla Cassazione



Il ricorso proposto era ritenuto manifestamente infondato.

In particolare, gli Ermellini, dopo avere fatto presente che le nuove previsioni contenute all’art. 129-bis e 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. non contemplano alcuna ipotesi di nullità nel caso di mancata applicazione, evidenziavano come l’art. 129-bis cod. proc. pen., nel prevedere la possibilità che il giudice disponga d’ufficio l’invio delle parti ad un centro per la mediazione, si limiti a disciplinare un potere – essenzialmente discrezionale – riconosciuto al giudice, senza introdurre espressamente un obbligo di attivarsi, atteso che l’opzione circa la sollecitazione del procedimento riparativo è dettata da una serie di valutazioni che attengono alla tipologia del reato, ai rapporti tra l’autore e la persona offesa, all’idoneità del percorso ripartivo a risolvere le questioni che hanno determinato la commissione del fatto, trattandosi di una valutazione che non impone al giudice di avvalersi del richiamato potere, né di motivare la sua scelta, con la conseguenza che nel caso di mancata attivazione del percorso riparativo non è configurabile alcuna nullità, né speciale, né di ordine generale, non essendo compromesso alcuno dei diritti e facoltà elencati all’art. 178, lett. c), cod. proc. pen..

Precisato ciò, sempre per i giudici di piazza Cavour, ad analoghe considerazioni si deve pervenire pure in relazione all’omesso avviso in ordine alla facoltà di accedere ai programmi eli giustizia riparativa contemplato dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen. visto che siffatta norma non prevede

alcuna nullità speciale per il caso in cui l’avviso venga omesso, né può ritenersi che l’omissione vada a ledere il diritto dell’imputato di accedere a tale forma di definizione del procedimento, tanto più se si considera che l’avviso in esame, a ben vedere, ha solo una finalità informativa e, peraltro, si inserisce in una fase in cui l’imputato beneficia dell’assistenza difensiva, con la conseguenza che dispone già del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle molteplici alternative processuali previste dal codice, ivi compresa quella di richiedere l’accesso al programma di giustizia riparativa.

Oltre a ciò, si faceva infine presente come la deduzione della nullità della sentenza per una violazione asseritamente intervenuta prima della formulazione della richiesta di patteggiamento, esuli dalle ipotesi rispetto alle quali l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. consente la proposizione del ricorso in Cassazione.

Tal che, alla stregua delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso era dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.