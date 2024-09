Esigenze per custodia cautelare in carcere ultrasettantenne

Quando esistono esigenze di eccezionale rilevanza per mantenere la custodia cautelare in carcere per un soggetto ultrasettantenne ai sensi dell’art. 275, comma 4, c.p.p.? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Corte di Cassazione -sez. VI pen.- sentenza n. 32485 del 4-07-2024 sentenza-commentata-art.-1-2024-08-30T152258.148.pdf 111 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. La questione: violazione dell’art. 275, co. 4, c.p.p. (divieto custodia cautelare in carcere per ultrasettantenne)

Il Tribunale di Reggio Calabria rigettava un appello cautelare proposto avverso un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale con la quale era stata rigettata la istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. che, come è noto, stabilisce quanto segue: “Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l’età di settanta anni.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore dell’indagato ricorreva per Cassazione e, con un unico motivo, costui deduceva violazione dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e carenza di motivazione. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

Il Supremo Consesso reputava il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni giuridiche che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di custodia cautelare in carcere, sussistono esigenze di eccezionale rilevanza ai sensi dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., ai fini del mantenimento della misura intramuraria, nei confronti di soggetto ultrasettantenne di cui sia riconosciuto il ruolo apicale e di rappresentanza in seno all’articolazione territoriale di un’associazione mafiosa (Sez. 6, n. 19848 del 28/03/2023).